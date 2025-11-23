「365元鹹酥雞」店家找到了！限時推拜金套餐 眾笑翻：最大受益者
記者蔣季容／台北報導
一名女網友因為買了365元的鹹酥雞，被男友罵「拜金」，兩人最終分手。話題在網路上引發熱議，大批網友開始討論「365鹹酥雞」是哪家。對此，有老饕指出是高雄某家鹹酥雞連鎖店，業者還跟上這波熱潮，限時3天推出「拜金套餐」。
日前女網友在Dcard發文表示，下班路過一間新開的鹹酥雞店，於是打電話邀請男友一起吃消夜，對方也爽快說要出錢，並點了想吃的品項，隨後她夾了一些想吃的食材，總共買了365元。沒想到帶回家之後，男友不停碎念太貴，「這樣的量其他家店不超過300元就有了」，甚至罵她是拜金女，且很後悔請客。
貼文一出引發熱議，有網友在Dcard詢問，「這幾天很紅的話題，在很多平台上都有看到，實在很想去朝聖看看，365元還有那麼大份量的鹹酥雞到底在哪裡？有去看版主說在高雄，有人知道是哪一家嗎？份量那麼多感覺吃起來很爽！」
對此，網友紛紛留言表示「整件事情受益最大的鹽酥雞老闆，一堆人在查這家」、「築雞鳳山店，新開幕，價格品項跟原PO貼的一樣」、「築雞真的是很便宜又好吃，常常吃左營這邊的」、「好便宜喔…台北這樣點可能要500元」。
實際查看築雞鹹酥雞另一家分店「左營文自店」的臉書粉絲專頁，業者21日推出「拜金$365甜蜜蜜套餐」，限時3天，品項包括雞肉、軟骨、魷魚、甜不辣、高麗菜等，還贈送甘梅甜心地瓜乙份。讓網友全笑翻，直呼「超級好笑」、「當場笑出聲來」、「可惡北部吃不到」。
