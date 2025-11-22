365鹹酥雞最新進度曝！男方扮路人提1要求 網笑翻：一看就知本人

一名女網友買了365元鹹酥雞，被男友酸不懂得節儉，然而其中190元卻是男生點的，後者更被爆料欠了女方3萬多元債務。（圖／翻攝自Dcard）

男友指控女友只挑有利的說，還陰陽怪氣的道歉，遭網友罵翻。（圖／翻攝自Dcard）

365元的鹹酥雞竟導致一對情侶分手。日前有女網友抱怨，自己買了365元鹹酥雞，卻被男友狂酸「拜金女」，甚至直到隔天都還在碎碎念，痛批女友不懂節儉，卻被爆出不但跟女方借款2萬元，還把普發1萬也吞下，導致留言的男友慘遭「圍毆」，羞恥刪文，如今卻又被抓包假扮路人提要求，劣質手段馬上被識破。

女網友在Dcard發文抱怨，自己買了365元鹹酥雞，被男友罵拜金女，但裡面有190是男友點的，後面吃不完男友還要求隔天中午繼續吃，自己不想被命令，所以跑去吃拉麵，卻被男友不斷追罵，才會忍不住發文。被點破事實的男友惱羞成怒，竟嗆「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點，點我列出來的就好了」、「自己吃拉麵也沒幫我買」，還稱女友消費習慣差，東西都買原價不買特價、不跟其他人一起買網飛會員、花大錢去看演唱會，陰陽怪氣的道歉文慘遭罵翻。隨後女友反爆自己借了2萬給男友去上進修班，普發1萬也被對方拿去補貼家用，甚至就連月薪也多對方6000元，讓男友更站不住腳，編輯留言數十次，最終經不起壓力刪除文章。

男友刪除文章後，卻出現數篇同樣來自高應大的匿名帳號留言要求女方刪文，用字遣詞馬上被識破是男友本人。（圖／翻攝自Dcard）

男方刪除文章後，卻出現了同樣是高雄應用科大的3個匿名帳號分別留言，都是要求女方刪文：「給女方良心誠懇的建議，一段緣分得來不易，前世要多少次的擦肩而過才能換來今生的緣分，即使最終因為性格不合而散了，其實也無須鬧得雙方顏面盡失，真的可以深思熟慮，留給雙方一個好的體面及美好回憶，文章留著也只是一直提醒你們之間有多不愉快，不如讓它煙消雲散，妳感覺呢」、「男方誠心道歉了可以再給他一次機會，建議彼此留個情面刪文，可以解封他LINE好好談，讓他好好償還女方的欠款，雙方可以皆大歡喜不留遺憾，男方道歉看起來很誠懇，相信他應該知道錯了」、「建議刪文給雙方留個情面比較好」，還特意強調自己不是當事人。

然而兩篇用字遣詞都與當事男友幾乎相同，馬上就被網友們拆穿，紛紛留言狂酸：「笑死，裝路人也換個帳號啊」、「先還錢才有臉要求別人刪文啦」、「欠女方錢、還反口說女方拜金又貼文公審女方、編輯三天留言，自知沒理戰不過網友的男方，到底哪裡有誠意了」、「語氣還有標點符號用法都一模一樣，演一下好嗎」、「把置頂留言刪除裝路人留言也太好笑」、「先解釋為何要刪文」、「抱歉，看下來丟臉的只有你，女生從頭到尾都沒錯」、「你就是前男友本人吧，希望你以後不要出來禍害其他人，先努力工作還債吧」、「還說前前女友都懂得節儉，跟你價值觀很符合，那為什麼你們會分手」、「還可以這麼頻繁的回文，看來是工作不夠忙喔」、「高應大都已經被合併了，你還在那幫他們丟臉...」。

