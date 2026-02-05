365鹹酥雞男又來了！ 等新女友領年終就還錢 網怒：會死很慘

日前一名女網友在Dcard上分享，自己點了365元的鹹酥雞，卻被男友罵拜金女。（圖／東森新聞）





365鹹酥雞前男友又來了！日前一名女網友在Dcard上分享，自己點了365元的鹹酥雞，卻被男友罵拜金女，男方至今甚至還有20000未歸還。而男方如今又現身留言區，並自爆已經交了新的女友，再度引發網友怒火。

原PO表示，當時與男友下班路過鹹酥雞店，因為兩人都想吃就一起買了，男友主動表示要出錢，未料男友一回家便開始數落原PO花很多錢，還表示，其他店家同樣的量不超過300就有了，直罵原PO是「拜金女」。最後原PO氣到表示不用男友付錢，而男方也回應這是「原PO自己說的」。

原PO仔細計算，光是男友想吃的就已經190元，再加上原PO自己想吃的當然會超過300元。結果還被男友回應「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的，就點我列出來要吃的那些就好了」。

後來原PO決定分手，結束雙方的同居生活，同時轉了兩個月的房租給他，考量對方還需要重新找房子，便當作補貼。而男方後續打電話來質問，原PO便提及自己當初借他20000的補習費，不料男方下秒支支吾吾說拿不出來，立刻掛斷電話，雙方就此分手也斷了聯繫。

男方近日再度現身留言區表示，雙方分手後已經各自安好，男方也已經找到了新的幸福，不會再回頭看這段不歡而散的過去，並表示相信原PO也不想再聯繫，同樣想要往前看了，也並不稀罕有沒有還錢，所以會尊重對方的選擇。更強調，「當然如果要我還那19500，我也是沒問題的，只是要再等一陣子我加女友的年終才會發放」，明白表示，只要原PO需要就會還。

消息曝光之後，引來大批網友怒火，同時對於20000的欠款變成19500提出質疑，「老兄你能不能別再借了，以後哪天遇到對錢很執著的，你真的會死很慘」，「我覺得這留言是反串欸，還特別強調19500這種數字，不是的話你真的很帥對不對，沒分手沒多久就可以進入下一段感情，還能讓現任一起還前任的債」，「莫名其妙為什麼自動減少500變19,500，還有當初承諾是一月要還，現在都2月了還在說對方要你還才會還」，「請問你現任知道你是這篇文的主角嗎」，「不止2萬，還有代墊那些的」，「年終還是現女友（新ATM）提供的」。

