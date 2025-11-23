「365鹽酥雞」店家神到了！跟風推拜金套餐 網驚呼：台北這樣點要500元

一名女網友在發文抱怨，在男友請客下，買了365元的鹽酥雞，卻沒想到被對方念是「拜金女」。（翻攝自Dcard）

近日一名女網友在發文抱怨，在男友請客下，買了365元的鹽酥雞，卻沒想到被對方念是「拜金女」，貼文一曝光，隨即掀起大票網友討論，也意外讓網友好奇到底是哪間店，如今有好幾家鹽酥雞店跟上時事話題，開始推出「拜金套餐」掀熱議。

一名女網友在Dcard上憤憤不平的PO文，表示近日路過鹽酥雞店時，買了與男友都想吃的食物，一共花365元，卻沒想到說要請客的男友獲悉後，竟不斷數落她花很多錢、很拜金，不過原PO認為，鹽酥雞2大盒約3、4人份，應該不算貴，同時一一列出價格，堅持自己沒有買貴。文章一曝光，不少人紛紛力挺原PO，也有人認為原PO太玻璃心，掀起高度討論。

如今更有網友在Dcard上以「365鹽酥雞是哪家」為標題發文，好奇該家鹽酥雞的分量很大，很想知道是哪一家。由於原PO曾坦言不想打廣告，僅透露地點高雄，就有網友推測應該是高雄連鎖「築雞鹽酥雞」店，指其價格、品項剛好都和原PO貼出來的一樣，且左營文自店21日也跟上時事推出「拜金365甜蜜蜜套餐」3天快閃活動，讓不少網友大呼，「這價錢其實我覺得不貴欸，我在北部好想吃喔」「整件事情受益最大的鹽酥雞老闆，一堆人在查這家」「好便宜喔，台北這樣點可能要500元」。

另外，台灣第一家鹹酥雞裕農店也有推出「365拜金套餐」，限時優惠價350元，號稱「一定讓你吃不完！」此外，也有一家鹽酥雞店同樣推出「365拜金套餐」，原價400元，現在優惠365元，要「讓你吃不完」，意外掀起話題討論。

