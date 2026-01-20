37刀奪父母2命！「每月5千零用錢太少」蘆洲逆子啃老：忍很久了

發生在17日蘆洲命案，36歲廖姓男子涉嫌持開山刀殺死父母。讀者提供



新北市蘆洲命案一口氣奪走2條寶貴性命，36歲廖姓男子使用開山刀、37刀殺了父母親，行凶後逃逸，一路變裝和轉換交通工具，新北警方出動鷹眼小組，調閱監視器畫面，於案發後45小時逮捕廖男，他坦言殺人，辯稱父母管教太嚴，從小打罵至今，「我忍很久了」；不過，根據警方訪查及調查，廖男是啃老族，沉迷電玩，遊手好閒，不滿父母每月只給他5000元零用錢，埋下殺機。

蘆洲警分局偵查隊、蘆洲派出所、新莊分局、刑警大隊外勤隊及鷹眼隊共同組成專案小組，在19日晚間18時16分在新莊某巷弄內逮捕廖男，其身上除了包包等隨身物品外，還發現美工刀；他坦承，使用開山刀殺了父母，「爸媽至今仍會打他罵他，管太嚴」。

不過，警方查出，36歲廖男是一名啃老男，遊手好閒，偶打零工，育有1孩，但未婚，小孩歸生母撫養。調查指出，廖男沉迷電玩，父母靠著賣蔥油餅，每月提供他5000元零用錢，左鄰右舍曾經聽聞廖男不滿足嫌少，與父母爭吵。

警方指出，廖男於17日21時許逃逸，警方於18日13時接獲報案，投入80名警力組成專案小組、報請新北地檢署指揮偵辦，歷經27小時不眠不休積極偵辦，於19日18時許查獲犯嫌。廖男逃逸過程中變換機車、計程車等交通工具，並於巷弄、防火巷內逃竄躲藏，並變裝多次、意圖規避警方查緝，警方後續深入釐清犯案過程、動機及手法，依殺害直系血親尊親屬罪移請新北地檢署偵辦。

蘆洲命案時間軸

17日

■21:00/警方事後查訪有鄰居聽到哀嚎聲，但確切的時間點不確定。

■21:07/男死者廖男返家。

■21:31/死者兒子（犯嫌）騎機車到三重。警方在機車後車廂內找到開山刀一把，疑為兇刀。

■21:40/機車棄置於三重區三和路四段160巷及自強路三段110巷口。

■22:00/坐計程車離開，到新北某地下車，開始步行躲避逃竄。

19日

■18時16分在新莊某巷弄內落網。

