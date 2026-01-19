即時中心／廖予瑄報導

新北市蘆洲區發生駭人兇殺！一名37歲廖姓男子疑似拿開山刀，殘忍殺害67歲廖姓父親與75歲許姓母親，2人被發現時，腦部重創、身中共37刀，且刀刀見骨、大量失血。今（19）日傍晚，廖男已在新莊地區落網，並被員警帶回蘆洲警分局訊問；面對記者追問，他全程低頭不發一語，並在員警的箝制下走入警局。

17日晚間一對居住於蘆洲區的老夫妻被發現陳屍家中，經檢警初步相驗，廖翁的後腦、手部有20多處刀傷；許婦則是後腦、背部、左右手有10多處刀傷，傷口深度見骨。廖男狠砍雙親37刀，多處傷口「深可見骨」，案發現場滿地鮮血，可謂血流成河，畫面怵目驚心。犯下這起駭人凶殺案的兇手，疑似就是2人的37歲兒子；而廖男在犯下凶行後便離開家中，並徒步逃逸。

廣告 廣告

稍早，員警巡邏時，在新莊一處巷弄內發現一名男子，行為及神情怪異，且身上散發臭味，十分可疑，沒想到，該男子竟是凶手廖男；據了解，廖從17日晚上開始，從蘆洲地區一路走到新莊，期間完全沒有找旅館投宿，疑似身上沒錢，並且就這樣不眠不休走了2天。

快新聞／狠砍雙親37刀！37歲兒子「不眠不休」逃2天 落網反應曝光

廖男在新莊落網。（圖／民視新聞翻攝）

警方歷經27小時夜以繼日的搜查，終於在今晚6時許將廖男逮捕，並帶回蘆洲分局偵辦。看見廖被捕，現場記者們也蜂擁而上，並不斷追問，「為什麼要痛下毒手？」、「是否感到後悔？」面對提問，他仍然低頭保持沉默，並且維持被員警抓著雙臂的狀態，步入警局。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／37刀狠弒雙親！逆子「不眠不休」逃2天 落網反應曝光

更多民視新聞報導

Ella重金買15首S.H.E金曲版權？華研唱片喊話了

黃國昌「不小心」帶走國防機密文件？林楚茵：又不是菜鳥

蘆洲蔥油餅夫妻遭砍死！逆子新莊落網 變裝逃逸手法曝光

