37刀狠心砍死雙親！帶美工刀藏新莊巷弄遭警識破 蘆洲逆子落網畫面曝光

廖聰賢涉嫌亂刀砍死雙親，在逃亡2天後於稍早落網，警方還在他身上找到美工刀。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區18日晚間驚傳命案，36歲廖聰賢涉嫌殺害67歲父親與75歲許姓母親後逃逸，在逃亡2天後，19日晚間6時15分在新莊巷弄內落網，中平所副所長陳鴻智巡邏時發現有異，上前盤查後將他逮捕，廖男目前被帶回偵訊，相關案情仍須釐清。

據了解，廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，是三重人「從小吃到大的好味道」，並靠擺攤養大獨生子，廖南平時卻無所事事、遊手好閒，退伍後就在家啃老，更疑似因金錢問題，於17日晚間殺害父母後逃逸。

廣告 廣告

由於廖姓死者每周日都會到陳姓表妹家喝茶，陳女18日遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回音，於是趕往其位於蘆洲區中山一路的住處，在門外撥打電話時，雖清楚聽到屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應答，察覺異狀後隨即報警尋求協助。

警方趕抵現場後，由員警陪同並找來鎖匠開門，進入屋內後，赫然發現廖男與妻子雙雙倒臥在客廳，現場留下大片乾涸血跡，，兩名死者身上共有37處刀傷，救護人員到場時已明顯死亡。

警方調查後鎖定廖男涉有重嫌，並發現他騎乘機車離開後，將車子棄置三重後搭計程車離開，而逃亡2天後，於19日晚間6時15分，在新莊巷弄內遭警方逮捕。

據悉，新莊警分局得知犯嫌在轄區出沒，便動員10派出所人力巡邏查緝，陳員在新泰路巡邏時發現廖嫌行跡詭異，上前盤查後識破其身分，並在他身上查獲美工刀、口罩和鑰匙等物，現正將他帶回蘆洲警分局偵訊，相關案情仍須釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲雙屍爸白天賣蔥油餅「晚上當宮廟乩身」助信徒 回家慘死逆子刀下

擺攤養大獨生子 三重知名「蔥油餅」夫妻遭殺害警追啃老兒中

40歲沒專長怎麼找工作？眾人狂推「3職業」 這行業超缺人：起薪至少6萬