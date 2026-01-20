37刀砍死蔥油餅伯夫妻 蘆洲逆子遭火速聲押

廖聰賢17日晚間狠心砍死父母，檢方複訊後向法院聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區36歲廖聰賢17日晚間亂刀砍死雙親，在逃亡45小時後於19日晚間落網，並於20日下午被移送新北地檢署，檢方複訊後認定他有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

據了解，廖嫌父母賣蔥油餅維生，擺攤養大他，廖嫌正值壯年卻不務正業，每月還向父母領5000元零用錢，疑似不滿零用錢太少，竟上網買開山刀，17日晚間朝父母共砍37刀將2人殺害，並於犯案後展開逃亡，在逃逸45小時後落網。

而廖嫌於20日下午2時許被移送新北地檢署，檢察官複訊後認廖嫌涉犯刑法第271條第1項、第272條之殺害直系血親尊親屬罪嫌之重罪，且已有逃亡、滅證之事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

任職24年「年終只領3600元」想離職！ 一票苦主嘆：連年終都沒發

蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光

不只5000！啃老兒每月向父母討3、4萬 親友怒斥：向神求的兒子竟來討債