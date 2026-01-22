37名涉「回扣案」議員解禁參選！自民黨公布眾院選首波名單 高市早苗下一步曝光

日本自民黨於21日召開選舉對策本部會議，正式公布第51屆眾議院選舉的首波提名名單，共計提名284人參選。本次名單最受矚目的焦點，在於包含37名曾在派系政治獻金回扣案中涉及收支記載不實的現任或前任議員，其中7人在上屆選舉曾遭「不予提名」處分，此次全數獲得解禁。首相兼自民黨總裁高市早苗同時發布競選公約，主打「責任積極財政」與「飲食料品消費稅2年歸零」的檢討，試圖在與公明黨分道揚鑣後的艱困選戰中，以強硬的保守色彩鞏固政權。

根據自民黨公布的名單，首波提名的小選區272人中，包括現任181人、前任42人、新人49人，男性243人、女性29人；比例代表12人中則有現任9人、前任3人。針對引發輿論譁然的回扣案議員處置，自民黨此次大幅放寬標準。在上屆2024年眾院選時，涉案議員中有12人被剝奪提名資格，且即便獲提名者也不允許重複登記比例代表，導致當時有28人落選。然而，本次除了已離黨者外，其餘37人全數獲得提名。

特別值得注意的是，上屆被迫以無黨籍參選的舊安倍派重量級幹部，包括萩生田光一（幹事長代理，東京24區）、西村康稔（前經濟產業相，兵庫9區）、平澤勝榮（前復興相，東京17區），以及上次落選的前政調會長下村博文（東京11區）、上杉謙太郎（福島3區）、三林裕巳（埼玉13區）、小田原潔（東京21區）等7人，本次皆正式獲得黨中央提名。此外，幹事長鈴木俊一表明，若未牴觸73歲屆齡退休的內規，將容許這些涉案議員重複登錄比例代表名單。

鈴木俊一在接受媒體訪問時解釋，這些議員在上屆選舉已接受過國民審判，且多數已通過檢方調查或出席政倫審說明，因此本次提名標準「回歸原則」。親近首相的選舉對策委員長古屋圭司更直言「問題事實上已經解決」。然而，黨內分析指出，高市早苗因不擅經營人際關係，黨內基礎薄弱，此舉明顯是為了拉攏舊安倍派成員回歸，以鞏固自身政權基盤。不過，儘管舊安倍派回扣機制的重啟始末至今尚未釐清，且雖有相關人士在審判中證稱是下村博文要求重啟，但下村本人堅決否認，最終仍獲黨中央提名，這讓黨內資深議員擔憂輿論將再度反彈，批評自民黨「反省不足」。

在政策方面，高市早苗同日透過線上形式出席全國幹事長會議，並發布以「讓日本列島強且富」為口號的競選公約。公約內容帶有濃厚的高市色彩，主打「責任積極財政」，承諾設立新的預算框架以實現機動性財政支出，創造「投資與成長的良性循環」。針對物價高漲，公約明記將加速研議「飲食料品消費稅2年歸零」的方案，儘管政調會長小林鷹之坦言農業與外食產業在執行上有課題，且需考量財源，但仍將其列為重點。

安保政策上，自民黨承諾在2026年內修訂安保相關三文件，並廢除防衛裝備移轉三原則中限制非戰鬥目的的「5類型」規範，同時納入制定取締外國勢力間諜行為的法案。外交方面則堅持以日美同盟為基軸，對中國採取「透過對話建構穩定關係，但對挑釁行為將毅然應對」的立場。此外，公約也包含修憲、削減眾院席次一成、推動舊姓通稱使用法制化等項目。

高市早苗在幹事長會議中展現背水一戰的決心，強調為了實現重大政策轉變，必須將檔次「再提升一級」，自己也將賭上總理職位接受國民審判。然而，自民黨此次面臨的政治環境異常嚴峻。隨著自民黨與公明黨聯合政權瓦解，公明黨轉與立憲民主黨合組新黨「中道改革聯合」，對自民黨構成重大威脅。日媒報導，該新黨原有的148名成員中，最終僅有4人未參加。除了2名宣布引退的議員外，眾議員原口一博宣布將尋求與AI工程師安野貴博領導的「Team未來」合作，而另一眾議員青山大人則因對新黨成立過程存有疑慮，決定以無黨籍身分參選。

