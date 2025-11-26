37坪輕奢日常的溫柔章節，在機能與美感間找到生活的從容

編輯 陳思靜｜圖片提供 上云空間設計

小編帶你看好宅

37坪4房兩廳的輕奢混搭宅，玄關區以胡桃木格柵與奶茶色櫃面打造訂製鞋櫃，結合穿鞋椅、層板與穿衣鏡，不僅機能完善，更散發溫潤質感；屏風以藝術玻璃取代實牆，柔和光線穿透，兼顧隱私與通透，同時旁側收納櫃更讓小空間發揮極致效能。



客廳電視牆延續低調奢華的基調，仿銀狐大理石特殊塗料呈現細膩紋理，搭配間接光帶創造層次，下方收納櫃與掃地機器人空間巧妙隱藏，美感與實用兼具。沙發背牆採半高設計，貼覆仿石紋美耐板維持視覺連貫；背面轉化為男主人的書房，搭配水泥紋塗料的柱體，展現俐落的現代質感。在餐廳的規劃上，回應女主人有直播的需求，端景牆以石晶薄板為底，搭配鐵件與木質層板，間接光帶灑落間展現輕奢氛圍，成為整個公領域的主視覺；一旁胡桃木格柵門片隱藏收納櫃，讓展示與功能並行。餐廚區域位於旁側、採開放式規劃，使廚房與公共空間融合，中島本體則使用實木與石晶薄板呼應全室材質語彙。

小編的最愛

主臥以奶油與胡桃木色調營造溫柔氣息，樑下設置收納櫃與拱形書桌，化解壓樑問題並增加機能。更衣室以霧鄉色與重柱五金強化收納，並兼具臥榻功能，成為能接待朋友留宿的貼心空間。

上云空間設計／李易熾、蘇庭婕

地址：台北市文山區辛亥路七段三號1F-2

電話：02-22362498

Email：shangyun.biz@gmail.com

網站：https://www.shangyuntaiwan.com/

