37坪4房2廳輕奢美宅，開放式廚房有實木中島，霧鄉色更衣室還有足量收納，混搭風格氛圍感滿分！

今天要帶大家開箱由上云空間設計規劃的 37 坪新成屋混搭宅。屋主本身對居家風格很有想法，希望空間既要有輕奢的視覺質感，也要兼顧日常生活的收納與使用動線，因此設計師透過材質的搭配、光線的引導，以及多機能的配置，打造出兼具美感與實用的居家氛圍。一起來看看設計師怎麼把居家空間變得如此精緻又耐看吧！

玄關

1.機能規劃

落塵區的地坪是60*120大片的磁磚，大片的磚可以呈現奢華感；同時這裡設計師規劃了完善的機能，像是左邊有木作訂製的穿鞋椅、衣鉤、擺放風水小物的層板，以及胡桃木色的木格柵作為底部裝飾，並以奶茶色櫃面規劃成機能豐富的鞋櫃，旁邊則有一整面的穿衣鏡，並用鍍鈦收邊，超精緻，後面則掩藏了電箱，設計師在小小玄關就設定了很多機能！



2.屏風

再往裡面走會遇到避免家裡被一眼看穿的屏風，設計師選用藝術玻璃，保有光線的穿透感，同時旁邊還設定了一個擺放雜物的櫃體，可以收納好多東西，真是太方便了！

客廳

1.電視牆

設計師希望客廳的電視牆也能在低調奢華中結合實用機能，因此一側規劃了具有收納及展示機能的櫃體，下方還隱藏了擺放掃地機器人的空間；整體電視牆則是選用特殊塗料做出仿銀狐大理石的效果，下方設有機電櫃，並利用間接光帶，創造出立面的層次，設計師這樣的做法完全滿足對輕奢風的想像！



2.沙發背牆+書房

沙發背牆的部分是一個半高的牆面，因為屋主希望保有空間的通透感，設計師選擇仿石材紋理的美耐板作為半高沙發背牆的貼皮，這樣就可以有漂亮的紋理，旁邊的透空設計可以擺放一些書籍、遙控器等小雜物，也可以保有留白，化解大面牆面帶來的壓迫感。

而半高牆面的另一面則作為男主人的書房規劃，牆面有了兩種用途；緊鄰旁邊的柱子則使用了水泥紋理的特殊塗料，非常特別。



3.大樑修飾

書房的上方剛好是一根結構樑，當時屋主為了這個樑柱蠻困擾的，設計師在天花板的部分做了弧形修飾，到了柱體這邊則以光帶修飾，這樣的作法不僅帶給書房適當的光源，同時也虛化了大樑的存在。

餐廳

直播展示牆

餐廳區是女屋主最喜歡的地方！因為她有直播的需求，需要一面漂亮的立面，設計師特別將這面牆規劃在餐廳背牆的部分，底板的部分選用了石晶薄板，精緻的鐵板和木質作為層架，再打上間接光源，讓這面牆具有奢華感有又非常耐看！除此之外，設計師還兼顧了機能性，旁邊結合了女屋主最喜歡的胡桃木色的格柵造型門片，裡面則是收納櫃，讓展示、收納機能都有了！

廚房

統一壁面+中島

屋主非常想要開放式的空間，因此請設計師把廚房跟中島都做成開放式的。中島是使用實木加上石晶薄板，呼應輕奢的氛圍。同時，跟中島同一立面的這面牆（中島旁邊），設計師同樣用了她最喜歡的胡桃木色質材，藉此隱藏了收納櫃和客廁。

客浴

視覺主牆

那推開隱藏門，就來到客廁啦！客廁選用了６０＊１２０的大片磚，並且選了一個屋主想要的狂野感的叢林語彙，成為一推門就可以看到的視覺焦點，讓賓客使用所時都可以感受屋主的自由性情！同時在這裡規劃了乾濕分離的三件式衛浴，讓設計感與機能並具。

主臥

1.床頭牆+書桌

主臥室整體也是奶油色搭配湖桃色。床鋪擺放的位置剛好位於樑下，為了克服壓樑問題，設計師將樑下作為收納櫃，透空的部分底板則選用仿石紋的美耐板，呼應低調奢華的主軸，既增加了收納機能，也避開壓樑的問題。除此之外，更利用樑下的空間做了一個拱型的內凹式書桌，底板是胡桃木格柵，是屋主最喜歡的元素之一。沒想到原來可以利用樑下空間做這麼多事，幸好設計師都想到了！



2.梳化間

設計師規劃了一個獨立的化妝間，因為屋主工作需求，需要機能完善的化妝間，梳妝桌的面材呼應輕奢風的元素，選用使用石紋美耐板，也呼應了整體空間的元素。



3.更衣室

更衣室為霧鄉色，使用重柱五金讓收納更方便。而且更衣室原本就是一間完整的房間，在設計上兼具臥榻機能，可以做為客房使用，如果朋友拜訪需要過夜，就會讓他使用這間房間。

上云空間設計／李易熾、蘇庭婕

地址：台北市文山區辛亥路七段三號1F-2

電話：02-22362498

Email：shangyun.biz@gmail.com

網站：https://www.shangyuntaiwan.com/

