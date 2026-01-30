37年來首隊成功衛冕 男女混雙 澳洲搭檔留下冠軍盃

地主選手加德基（左）、皮爾斯（右）衛冕澳網混雙冠軍。（路透）

本報綜合外電報導

澳洲地主選手加德基和皮爾斯30日以4比6、6比3、10比8擊敗法國組合美拉德諾維奇和吉納德，成為37年來首對成功衛冕澳網混雙冠軍的搭檔。

上一對成功衛冕的選手是捷克的諾弗娜與美國的皮尤，他們在1988年和1989年連霸；上一對成功衛冕的地主組合，則要追溯到62年前的寇特與佛萊徹。

美拉德諾維奇和吉納德在互破大戰中驚險拿下首盤。加德基和皮爾斯隨後重整旗鼓，在主場觀眾助威下扳回一城，逼入決勝盤超級搶10。加德基和皮爾斯一度以5比7落後，最終逆轉在第2個冠軍點把握機會奪勝，地主球迷歡聲雷動。這是皮爾斯生涯第3座大滿貫賽混雙冠軍，加德基則是第2冠。