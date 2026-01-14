37年老員工命喪值勤路 家屬悲控非首例！台電：全面啟動安全檢討

2026年1月14日，高雄左營二次變電所巡檢班班長張姓男子遭門夾死。讀者提供



台電左營二次變電所今（1/14）日上午發生奪命工安意外，一名服務37年的張姓巡檢班長遭電動鐵門夾胸身亡。家屬悲痛指出，月前疑似就曾出現類似安全疑慮，質疑設備防夾機制不足。對此，台電高雄區處回應，經查轄下變電所未曾發生因電動鐵門防夾裝置異常致人傷亡事故，將全面檢視相關設備與作業流程，釐清事故原因。

事故發生於上午7時47分左右，由於該變電所為無人駐守場域，路過民眾發現張男受困於電動鐵門內動彈不得，警消獲報趕抵現場後，確認張男已無生命徵象，未送醫，警方隨後利用張男鑰匙打開側邊小門，啟動開關後才將鐵門完全開啟。

據了解，張姓班長當天騎機車到變電所上班，依作業慣例先由側門入內，操作電動鐵門開關準備將大門完全打開後，再牽車進入，不過他走出大門時疑觸動紅外線感應裝置，導致鐵門停止，開口不足以讓機車通過。

張男隨即折返門口，側身靠近鐵門重新操作開關，疑似誤按成「關門」鍵，鐵門隨即向內關閉，他來不及閃避，上半身遭夾住，胸部與頭部受到重壓，當場身亡。

張姓班長服務台電37年，距退休僅剩4年，家屬接獲通知趕抵現場，兒子目睹父親遺體情緒潰堤，質疑電動鐵門未設置防撞停止機制，直言「撞到人應該要停下來」。家屬也指出，去年岡山變電所才發生外包工人死亡事故，類似工安問題一再重演，令人難以接受。

台電董事長曾文生表示，對同仁不幸身亡深感哀痛，變電所大門為何會發生夾人事故，仍需進一步釐清。

台電高雄區處則表示，經查，轄下各變電所並未發生因電動鐵門防夾裝置異常，致人員遭夾傷或死亡之事故，後續將檢視相關設備安全設計與作業流程，強化人員教育訓練，避免憾事再度發生。

