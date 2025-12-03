（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】虎尾分局偵查隊小隊長廖和全於今（3）日光榮退休。為感謝他37年來在警界的無私奉獻，虎尾分局長方子欽親自頒贈紀念品並合影留念，感謝這位資深「波麗士」將人生最精華的歲月，全數奉獻給維護治安的第一線。

37年警旅畫下圓滿句點，虎尾分局小隊長廖和全光榮退休獲讚典範。（圖／記者洪佳伶翻攝）

廖小隊長為台灣警察專科學校警員班 133 期，民國 78 年踏入警界後，服務橫跨保一總隊及雲林縣警察局保安隊、西螺分局、臺西分局及虎尾分局，從基層警員、偵查佐一路晉升至小隊長，資歷完整、經驗豐富。在刑案偵查領域中，廖小隊長以剽悍且細膩的辦案風格著稱，曾破獲多起重大槍砲、毒品與竊案，全力守護民眾安全。民國 112 年他在追捕槍砲通緝犯時遭嫌犯駕車衝撞受傷，仍展現悍警精神不言退，深獲長官與同仁敬佩。

廣告 廣告

方分局長致贈紀念品時表示，廖小隊長 37 年如一日堅守崗位，是後輩學習典範。退休象徵警察生涯的圓滿句點，也是值得驕傲的榮耀時刻。他祝福廖小隊長展開健康自在的新旅程，並溫情喊話：「虎尾分局永遠是你的娘家，歡迎常回來走走。」