37本總統書單曝光！連兩年推「BL、GL漫畫」獲網讚翻

總統賴清德於昨（3）日出席台北國際書展，行程滿檔的他，在結束府內記者會後隨即轉往書展現場，以實際行動表達對出版產業的支持。承襲過往慣例，他也會分享推薦清單，這次總共選了37本書，包括台灣文學系列、本土、國際等，其中最引發網友熱議的是，繼去年推薦BL（男男戀）漫畫《Day off》後，今年清單赫然出現GL（女女戀）漫畫《課金派戀愛》，被眼尖讀者直呼：「去年BL今年GL，都有照顧到，超讚」。

37本「總統書單」曝光！賴清德連2年推「BL、GL漫畫」…網讚翻：有品味

總統賴清德3日出席台北國際書展，並推薦了37本書籍。（圖／翻攝自賴清德臉書）





從《Day off》到《課金派戀愛》：性別平權與次文化的關注

賴清德去年的推薦書單中，挑選了描寫辦公室戀情的知名台灣漫畫《Day off》，該作以溫馨的BL劇情跨足多國語言出版，象徵台灣原創漫畫的軟實力。而今年，他在推薦的37本書籍中，選入了漫畫家HOM的作品《課金派戀愛》，這是一本聚焦於女性情感與親密關係的「百合漫」（Girls' Love, GL）。





總統今年將《課金派戀愛》GL漫畫納入推薦清單內。（圖／翻攝自賴清德臉書）





總統帶走《課金派戀愛》 一票網友讚翻：有品味！

這一舉動迅速在社群平台引發討論，網友紛紛評論：「威廉竟然帶了《課金派戀愛》」、「去年BL今年GL，都有照顧到，超讚」、「哇啊啊啊啊一年BL一年GL謝謝威廉」、「有品味」、「品味很好意識很明確，台灣要記得過去，面向未來」、「不敢相信威廉居然帶走課金派戀愛！！！！！」、「等等，課金派戀愛戀愛是百合漫，去年是BL，賴總統打算每年拓展一個新世界嗎」。





繼去年的BL漫畫，總統今年選擇GL漫畫，引發網友們大讚「都有照顧到」。（圖／翻攝自賴清德臉書）





37本多元書單：橫跨文學、政治、科技與漫畫

今年的總統書單規模龐大，內容豐富多樣；透過這份書單，不僅呈現了對台灣本土創作的支持，也顯示其閱讀視野橫跨了傳統文學、嚴肅政治與當代次文化。

台灣文學類

1. 《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》，（編者）吳妮民、黃素菲。

2. 《日花閃爍》（台語的美麗詞彙&一百首詩），温若喬。

3. 《山爺》，黃春明。

4. 《大腿山》，Apyang Imiq 程廷。

5. 《在燈暗的時候唱歌給自己聽》，蔡依玲。

6. 《覓蜆仔》，張郅忻。

7. 《槍聲（經典版）：台語二二八小說集》，胡長松。

8. 《蕉葉與樹的約定》，Nakao Eki Pacidal （漢名那瓜）。

9. 《從雲端走下來的家族──拉庫拉庫溪流域的遷移》，沙力浪。

10. 《一個春天的童話：小說亮均、亭均》，李敏勇。



台灣本土相關



11. 《民主台灣一百年：跨世紀的民主運動》，姚嘉文。

12. 《天命：台灣民主運動者許信良的一生見證》，許信良。

13. 《台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思》，王家軒、呂苡榕、周聖凱、林運鴻、謝孟穎。

14. 《台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事》，Clarissa Wei（魏貝珊）。

15. 《成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女》，藍佩嘉。

16. 《此岸與彼岸：一個社會運動者的身心之旅》，李根政。

17. 《李登輝與台灣的國家認同》，蔡石山。

18. 《臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同》，若林正丈。

19. 《祝你快樂：魏廷朝給孩子的信》，陳俊愷、陳榮聲、王皓中、周馥儀、呂亭詠、巫秀淇。



國際、地緣政治、產業類



20. 《不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺心》，Dmitri Alperovitch, Garrett M. Graff。

21. 《蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權》，Patrick McGee（派翠克麥奇）。



漫畫



22. 《李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲》，漫畫家：曾耀慶、阮光民。

23. 《間隙》，高妍。

24. 《怪島奇譚》，張季雅。

25. 《金門衛生兵的日子》，A士。

26. 《課金派戀愛》，HOM。

27. 《空笑夢圖像小說：第一卷黃金樓》，阮光民。

28. 《器官拼圖》，藥島。



繪本／童書



29. 《這裡不簡單1：不簡單的棒球場》，作者：黃健琪、繪者：吳子平。

30. 《在鳥籠出生的小綠和他的朋友們》，林小杯。

31. 《爸爸的破酥包（華語、泰語雙語繪本）》，作者：Meema Chen（陳 孝珍）。

32. 《三隻腳的食蟹獴與巨人》，吳明益。



人文、社科類



33. 《請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！》，溫約瑟。

34. 《當AI取得話語權，人類還剩下什麼？：以當代哲學與溝通理論探討AI的語言、意識與作者權威性問題》，Mark Coeckelbergh,David J. Gunkel。

35. 《共同知識：揭開人類群體合作的邏輯，剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則》，Steven Pinker。

36. 《野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶》，野島剛 著、鄭天恩 譯。

37. 《青色之花》，一青妙。





