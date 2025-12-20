37歲同仁下班逛誠品遭砍死 兆豐銀行悲痛發聲

張文闖進南西誠品犯案。（圖／東森新聞）





捷運台北車站、中山站昨（19）日傍晚發生重大攻擊案，造成4人死亡（含凶嫌張文），其中一名37歲的王姓死者，下班後到誠品南西逛街卻遭砍身亡，今（20）日其任職的兆豐銀行發表聲明，表示深感悲痛與不捨，正協助家屬處理後事，也將提供同仁心理諮詢資源。

兆豐銀行今日發表聲明，對於這位優秀同仁不幸意外離世，全體同仁都感到非常不捨與悲痛，目前正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤；對於同仁及其家屬遭逢此一重大變故，這是非常沉重的不幸事件，人資部門也將提供心理諮詢資源予受影響的同事。

張文在北車砍殺1名捷運保全後，一路走到中山站周邊繼續作案，先是在馬路上丟擲煙霧彈，之後持刀朝誠品南西走去，途中隨機割喉37歲機車騎士，接著衝進誠品南西，在四樓攻擊王姓銀行員，最後從頂樓墜落身亡，而此前被他攻擊的3名男性，全都搶救無效殞命。

