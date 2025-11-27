37歲消防殉職！女友忍淚：我的superhero任務完成

何姓消防員還穿上黃金戰衣，抱起女友甜蜜告白。（圖／翻攝自何姓消防員IG）





37歲何姓消防員不幸命喪香港宏福苑大火。過去他曾擔任機場航警，後來到沙田消防局任職，至今已經9年經歷。而他還有一個交往10年的女友，傳出兩人下個月就要結婚，如今卻天人永隔，女友只能忍痛發文和她的超級英雄道別。

躺在擔架上，臉部整個被燻黑，身上的「黃金戰衣」也都燒到焦黑，他是香港何姓消防員，26日下午進入宏福苑救火，卻不幸命喪火窟，26日下午3點01分，何姓消防員到場救援，過了半小時失去聯繫，消防員展開搜索，下午4點01分，尋獲何姓消防員，他的臉部燒傷，下午4點45分送醫後宣告不治。

香港消防處處長楊恩健：「我們在宏福苑宏昌樓，電梯對出一個空地找到何隊員，何隊員當時面部，有燒傷的情況，隨即救護同事向他展開急救，使用心肺復甦術。」

在消防人員陪同下，何姓消防員家屬27日前往沙田富山的殯儀館要來認屍，而交往10年的女友也PO出消防員的黑白照寫下「我的superhero任務完成，要返回氪星，你是我的驕傲，我好想好想，可以再握住你的雙手。」，忍住悲痛，堅強和最愛的男友發文道別，字字句句都是思念，網友看完都跟著哭紅雙眼，畢竟兩人感情甜蜜，經常出門遊玩，在社群上曬恩愛，何姓消防員還穿上黃金戰衣，抱起女友甜蜜告白愛你，傳出下個月要步入婚姻，如今無情大火，兩人被迫天人永隔。

今年37歲的何姓消防員入職9年，過去曾擔任機場特警，也曾駐守沙田消防局，這回殉職，同事難過PO出合照發文悼念「請好好記着英雄的樣子，我們不會忘記你的，感激你為我的付出，好好休息，兄弟們都為你感到自豪。」何姓消防員英勇殉職，留下無限悲痛。

