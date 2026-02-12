37歲男獨攀八仙山失聯！母苦等7日音訊全無急報案…最後身影曝光

記者吳泊萱／台中報導

37歲葉姓男子6日獨攀八仙山後失聯，迄今未歸，警消公布葉男衣著特徵，籲請山友提供相關線索。（圖／翻攝畫面）

農曆春節前夕，八仙山驚傳登山失聯意外。雲林一名37歲葉姓男子，這個月6日騎車到台中和平區獨攀八仙山，結果上山後失去音訊，至今已失聯7日。葉母在10日報案協尋，警方調閱監視器發現葉男最後身影出現在松鶴三巷往松鶴橋方向，谷關消防分隊也在臉書發布協尋公告，籲請山友們幫忙提供相關訊息。

台中市消防局谷關分隊指出，葉姓男子（37歲）於2月6日前往台中市和平區獨攀八仙山，迄今未歸。根據監視器畫面拍下，6日上午9時58分，葉男騎車沿和平區松鶴三巷往松鶴橋方向行駛，並於上午約10時左右，獨自一人攀登八仙山，隨後就音訊全無。

廣告 廣告

葉母遲遲等不到兒子回家，於10日焦急報案協尋，消防隊也公布葉男穿著衣物，他身穿灰黑色外套、牛仔褲，背著灰色背包，籲請6日曾攀登八仙山或行經相關路線的山友，能幫忙提供相關訊息。



更多三立新聞網報導

嫌母找友聊天太吵！鹿港逆子殘忍弒母…86歲老媽媽「身中58刀」慘死

23歲雙胞胎遭混凝土車輾過！兄頭顱破裂慘死…弟下半身重創與死神拔河

國3竹南段驚悚車禍！84歲翁逆闖國道遭賓士連撞…多車輾壓屍塊碎滿地

接班夢碎！工廠小開雙胞胎遭預拌車撞擊1死1重傷…金牌國手畢業前殞落

