37歲男闖「世界第一長洞」拍照打卡 爆失聯6天！喝地下水奇蹟倖存

大陸一名男子隻身前往禁區、有「世界第一長洞」稱號的江洲地下長廊，結果在裡面迷路，失聯6天後才被救援隊找到，靠喝地下水奇蹟活下來。（圖／翻攝自微博／極目新聞）

大陸廣西河池近日驚傳一起民眾闖禁區迷路事件！一名37歲韋姓男子為了拍照打卡，隻身闖入被稱為「世界第一長洞」的江洲地下長廊，結果失聯6天，最終奇蹟獲救。救援人員透露，韋男靠喝洞穴內的地下水撐過4天黑暗折磨，被尋獲時雖還能行走，但一抵達洞口便因脫水加上疲憊當場昏倒，目前仍在醫院接受治療。

根據陸媒《極目新聞》報導，事件發生於廣西河池鳳山縣，韋男11月15日晚間為拍照「打卡」隻身進入江洲地下長廊，結果卻迷路；韋男身上僅攜帶少量零食與礦泉水，他的食物在16日即已耗盡，之後4天全靠洞內滲出的地下水維生。韋男的手電筒很快就沒電，洞內伸手不見五指，手機也無任何信號，只能關機保存電量，僅留作緊急照明之用。在韋男被尋獲時，他的手機仍保留約20％電量。

參與救援的其中一個救援隊透露，韋男被發現的位置距離他進入洞穴的3號洞口約5至6公里，離另一個出口僅3公里，但因洞內毫無光源且分支複雜，韋男最終迷失方向。救援人員於21日下午2時許，在漆黑洞道中發現他，當時韋男看到光線立刻大聲呼救，他雖然能自行行走，但走到洞外立即昏厥。

韋男清醒後也向救援隊說，他為了勉強照明，甚至將隨身相機的電池拆下，改裝成手電筒電源，只為尋找可飲用的水源。韋男為保存體力，只能以智慧手錶看時間、保持規律作息，在黑暗中苦撐等待救援。

據公開資料顯示，江洲地下長廊位於鳳山地質公園，全長53公里，為發育於二疊紀可溶岩的巨型溶洞，被譽為「世界第一長洞」，洞內地形錯綜複雜、亂石密布，對探洞者極具挑戰性。救援隊表示，即便是熟練的探洞人士也需結伴而行，單獨進入極易迷路。

當地相關部門表示，該洞穴早已禁止進入，近期卻因為在社群平台爆紅成為熱門「打卡景點」，仍有遊客擅闖。先前還出現遊客在鐘乳石上刻字破壞，引發公憤。今年4月起，當局已在洞口設置圍擋及警示標語，並明文禁止旅遊團與遊客私自進入未開發區域。

