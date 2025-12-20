37歲白衣騎士中刀倒地！日籍男第一時間幫止血 淚喊「無能為力」：救不了他

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

台北市昨（19日）晚間發生重大攻擊案，27歲嫌犯張文接連在北捷台北車站M7出口、中山站商圈丟擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊附近民眾，最終闖入誠品南西店，在警方的圍捕下墜樓，經送醫不治，釀成4死（含嫌犯）11傷，事件引發各界關注。其中37歲騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊身亡，當時一名日籍男子在騎士送醫前，第一時間上前急救，但無奈未挽回騎士生命，他事後哽咽的在社群表示「在台北遭遇恐怖攻擊...無能為力」。

嫌犯張文接連在北捷台北車站M7出口、中山站商圈丟擲煙霧彈，持刀隨機攻擊民眾，隨後畏罪跳樓，釀4死、11傷。（圖／網友＠cianchag、@asd891031授權）

張文19日下午5時許先持煙霧彈至北車丟擲，造成1死1傷，接著又在6時39分許跑到捷運中山站出口前南京西路，再度於大馬路上扔煙霧彈，並持長刀衝向人群揮砍，隨後進入誠品南西店繼續攻擊，最後在警員追捕下墜樓身亡。其中一名37歲蕭姓男騎士在停等紅燈時，慘遭張文持刀捅向頸脖，外套瞬間被大量血跡染紅，經送醫搶救仍因喉嚨撕裂傷身亡。

一名日籍男子事後在X上發布影片表示，當時發現嫌犯持刀衝進誠品南西店砍人後，立刻逃到大樓外，隨即看到一名機車騎士倒地，雖然第一時間嘗試為其止血，但仍舊未能救回騎士性命。該名日男描述自己目睹台北遭遇恐怖攻擊的瞬間，「我試圖按住一名被刺傷男子的出血部位，我的手現在沾滿了血，但我救不了他，他失去了意識，救護車又沒有這麼快趕到，我無能為力…」，接著表示「我深切感受到，在沒有任何準備的情況下，要拯救他人的性命根本做不到，我滿腦子都只是剛才有人在眼前陷入那種狀態的事」。

影片曝光後，許多網友紛紛留言安慰，「勇敢的行為，我認為在這種情況下，每個人都無能為力」、「替傷者壓住傷口、嘗試止血的行為非常勇敢」、「你在現場目睹那場悲劇，在危急時刻挺身而出的保護他人生命，需要莫大的勇氣」、「身為台灣人，我想表達感激之情」、「這一定很辛苦，感謝你的付出」。

