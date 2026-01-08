37歲美國公民遭ICE執法人員槍殺！川普政府宣稱「自我防衛」挨轟

在移民和海關執法局人員槍殺37歲女子蕾妮古德（Renee Good）後，當地民眾參加了抗議和守夜活動。（圖／達志／美聯社）

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）1名37歲女性美國公民，於美東時間7日在車內遭1名美國移民執法人員槍擊身亡。這起事件是美國總統川普（Donald Trump）在全國範圍內強化打擊移民行動期間，最新1起的暴力事件。

據《路透社》報導，事發後，明尼亞波利斯市長傅萊（Jacob Frey）強烈否認川普政府聲稱該名執法人員是出於自我防衛而開槍的說法。他在1場記者會上情緒激動地表示：「他們已經試圖把這件事包裝成自我防衛的行動。但我親眼看過影片，我要直接告訴所有人，那根本是胡說八道。」

廣告 廣告

傅萊指責聯邦移民執法人員在城市中製造混亂，並直接對美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）喊話：「給我滾出明尼亞波利斯。」不過，他同時也呼籲市民保持冷靜。

這起槍擊事件引發數百名抗議者聚集在案發地點附近的街道上，其中部分抗議者遭到配戴防毒面具、全副武裝的聯邦執法人員施放化學刺激物驅離。

美國國土安全部（Department of Homeland Security，DHS）發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）則在社群平台X上發文宣稱，該名移民和海關執法局人員是在1位「暴民」試圖開車衝撞ICE人員、構成「國內恐怖主義行為」後才開始開槍，並聲稱該名執法人員挽救了多條人命，「涉嫌犯案者中彈後死亡。受傷的ICE人員預計將完全康復。」

然而，由《路透社》查證過的社群媒體影片，顯示政府的說法存在重大瑕疵。畫面顯示，1輛暗紅色的本田（Honda）休旅車阻擋了部分的道路，駕駛人緩慢向前移動，隨後停下，讓另1輛車先行通過。接著，駕駛人搖下車窗，似乎示意1輛靠近的皮卡車也先行通過，但該皮卡車卻停了下來，2名執法人員下車並徒步接近休旅車。

其中1名人員命令駕駛下車，並伸手拉車門把手，車輛隨即短暫倒退，此時第3名執法人員從副駕駛座一側繞到車頭前方。隨後，駕駛人向前行駛，並將方向盤向右轉，似乎想沿著街道駛離執法人員。此時站在車前的執法人員卻拔槍後退並開火，當時車輛左前保險桿距離他的雙腿非常接近。

他一共開了3槍，其中至少1槍是在車頭已經超過他之後射擊的。雖然從影片中無法清楚判斷車輛是否曾與該名執法人員發生接觸，但該名人員在整個過程中都是站立的，並未被車輛撞倒。槍聲響起後，車輛加速向前，最終撞上路邊停放的車輛與1根電線桿。

目擊者也描述了槍擊後的情況。居住在案發地點附近、65歲的明尼亞波利斯居民馬爾斯（Venus de Mars）表示，她看到救護人員在撞毀車輛旁、靠近積雪堆的地方，對1名倒地女性進行心肺復甦術，「這裡一直都有很多ICE的行動，但從來沒有發生過這種事。我真的很憤怒，非常憤怒，也感到無助。」

對此，《明尼蘇達明星論壇報》（Minnesota Star Tribune）引述死者母親唐娜甘格（Donna Ganger）的說法稱，女兒本名為蕾妮古德（Renee Good），「她一輩子都在照顧別人。她充滿愛心、懂得原諒，也非常溫柔。」並表示女兒沒有參與任何抗議ICE執法人員的活動。據悉，古德與伴侶居住在明尼亞波利斯-聖保羅都會區（Minneapolis–Saint Paul），2人育有1名6歲的孩子。

民主黨籍的明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）同樣否定聯邦政府的說法，並將槍擊責任歸咎於川普政府。他在記者會上表示，已經讓國民警衛隊進入待命狀態，以備必要時部署，「我們現在看到的，是1種刻意製造恐懼、追求新聞頭條與衝突的治理方式。這是1種真人實境秀式的治理，而今天，這種魯莽行為奪走了1條人命。」

川普則在社群媒體上發文稱，影片顯示該名女性「暴力、蓄意且兇狠地衝撞ICE執法人員，而該人員似乎是出於自我防衛才開槍。」川普的說法與其政治盟友、國土安全部長諾姆（Kristi Noem）稍早的發言一致，諾姆指控該名女性是刻意駕車衝撞執法人員。

DHS日前表示，他們目前正在明尼蘇達州進行「史上最大規模的行動」，共部署2千名執法人員於明尼亞波利斯-聖保羅都會區，以逮捕「詐騙犯、殺人犯、強姦犯與幫派成員」。這波行動源於針對索馬利移民（Somali immigrants）涉及大規模福利詐欺的指控，川普曾以「垃圾」形容這些人。

報導補充，在川普政府的移民執法行動中，類似的槍擊事件並非孤例。去年秋天，ICE執法人員在芝加哥（Chicago）試圖逮捕1名墨西哥籍男子，並朝其車輛開槍，導致當事人遭擊斃。DHS當時聲稱，該名男子試圖駕車衝向執法人員，並拖行其中1人，迫使該名人員因恐懼而開槍。但根據《路透社》取得的警方隨身密錄器畫面，影片中ICE執法人員表示自己的傷勢「並不嚴重」。

去年10月，美國海關和邊境保護局（CBP）的分支「美國邊境巡邏隊」（Border Patrol）人員也在芝加哥開槍射擊１名女性，國土安全部稱她駕車衝撞執法人員的車輛，但她的律師表示，影片顯示是執法人員先撞上她的車輛，隨後才開槍。同年12月，馬里蘭州（Maryland）也發生ICE執法人員朝1輛載有2名男子的廂型車開火，造成其中1人中彈受傷。國土安全部表示，2名男子當時駕車衝向ICE人員，迫使執法人員出於自我防衛而射擊。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議

新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死

白色巨塔5／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 衛福部發函要查了