37歲美女市長大腸癌病逝！醫示警年輕人復發快 3習慣大腸癌年輕化

土耳其政壇近日傳出令人震驚的消息，曼尼薩省謝赫扎德萊爾區史上第一位女性市長，年僅37歲的居爾莎．杜爾拜（Gülşah Durbay）因不敵大腸癌病逝。她在去年3月高票當選，卻在同年9月確診，儘管治療期間仍忍痛堅守崗位，最終仍因多重器官衰竭在加護病房離世，土耳其總統也表達深切哀悼。

台安醫院大腸直腸科主任糠榮誠表示，這位年輕市長確診後隨即接受化療，顯示發現時可能已是晚期。一般而言，大腸癌第3期後才需化療，若第4期轉移至肝臟則需合併標靶治療。

從新聞中得知她出現肝腎功能異常，除了可能是癌細胞轉移，也可能是化療藥物副作用過強，導致免疫力大幅下降引發感染。

年輕人癌細胞活性強 第一年復發率最高

糠榮誠醫師指出，臨床上年輕的大腸癌患者雖然體力較好，但癌細胞的活性往往也比老年人更強，導致復發速度更快。根據統計，大腸癌最常在術後第一年復發，比例高達9成以上。若能撐過5年沒有復發，之後再發作的機率就低於3％，這也是醫學界強調5年存活率的原因。

以分期來看，大腸癌第3期的5年存活率約在50％到60％之間，到了第4期，存活率則會跌破5％。糠榮誠醫師提醒，大腸癌的預後不只與分期有關，更與患者本身的體質息息相關。若有糖尿病、高血壓或B型肝炎卻未控制好，身體基礎功能不佳，就很難承受足量的化療療程。

運動與樂觀能減緩副作用

糠榮誠醫師分享，他觀察後發現，體質好且有運動習慣的病人，打完化療後手麻、嘔吐、噁心等副作用明顯較少，而且反應也比較好。

除了運動，心態也是抗癌關鍵。比較樂觀的病患在治療過程中的舒適度，往往優於容易焦慮的病患。

50歲以下患者激增 肥胖與熬夜是高風險因子

醫師特別點名，37歲這樣年輕就罹患大腸癌，除了通常與癌症基因有關，也反映出免疫系統功能不佳。大眾不應迷信年紀輕就沒事，因為早期發現與體質維護同樣重要。

糠榮誠說，近年來，國內50歲以下的年輕型大腸癌患者增加了約5％，這與現代人的生活習慣密切相關。除了遺傳基因占一半因素，另一半關鍵在於喜食燒烤、甜點等飲食，同時也有長期熬夜、缺乏運動以及肥胖等情形。肥胖本身就是一種致癌危險因子，容易誘發體內發炎反應，增加罹癌與復發的風險。

大腸癌最可怕的地方在於其早期症狀不明顯，糠榮誠醫師呼籲，一定要及早安排檢查，因為大腸癌是少數可以早期攔截的癌症。透過大腸鏡檢查，只要在息肉階段就將其切除，就能有效阻斷癌變的可能性。千萬別等到出現嚴重症狀才就醫，及早預防才是遠離癌王的保命之道。

