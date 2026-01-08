37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）表示此事件是一起「自我防衛」案件，起因於該女子疑似欲開車衝撞ICE官員，使得該人員出於自衛原因而開槍，該女子遭擊中後緊急送醫，但仍宣告不治。

ICE官員開槍擊斃37歲女性駕駛，引起明尼亞波利斯民眾抗議示威。（圖／達志影像）

根據網路上流傳的影片顯示，當時ICE官員靠近女子的車子並命令她下車，女子企圖駕車離去，隨即遭ICE官員連開3槍。死者被證實是37歲女子古德（Renee Good）。

此一事件曝光後，大批民眾聚集於事發地點示威抗議。對此，明尼亞波利斯市長佛雷（Jacob Frey）駁斥聯邦政府說法，認為將此事件解釋成「自衛事件」完全是鬼扯，並強烈要求ICE官員撤出該市。

關於此事，美國各界看法分歧，民主黨籍眾議院議員柯爾特斯 (Alexandria Ocasio-Cortez)表示這是一起「公開謀殺」；總統川普則在社群平台支持聯邦政府說法，認同這是一起「自衛事件」，並附上該事件的側錄片段。此起事件無疑加劇了地方政府與聯邦政府的對峙矛盾。

