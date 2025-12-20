37歲蕭男騎車下班遭砍身亡 卓榮泰慰問家屬：他們想了解年輕人為何鑄下大錯

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

27歲兇嫌張文昨晚在捷運台北車站、中山商圈隨機攻擊路人，造成4人死亡（含張文）、多人受傷。其中，37歲蕭男騎車下班時遇害，被送到馬偕醫院搶救，最後仍因失血過多，不幸身亡。對此，行政院長卓榮泰今（20）日前往慰問家屬，他說，蕭先生的大姐跟三姐希望了解張文的犯案動機，為何一個年輕人在大街上會犯下如此大的錯誤，造成許多家庭的不幸。

卓榮泰提醒，有些人在媒體平臺上，發布不實訊息引起不安，千千萬萬要制止。（行政院提供）

卓榮泰今早前往馬偕醫院慰問北市隨機襲擊事件傷者及家屬。他受訪表示，他要特別謝謝馬偕醫院的張院長及醫護團隊，漏夜搶救、醫治傷患。剛才他探望的第一位是劉先生，他是台北捷運公司的同仁，當時他看見外面有煙霧、大火，基於職責保護機房，所以衝出去要撲滅、搶救，導致受到嗆傷。

卓榮泰說，還好他沒有其他外傷，肺部經過醫治也很安全、乾淨，現在留在急診裡觀察，或許穩定經過醫囑就能回去休息。對於劉先生負責任的行為，希望北捷能對他予以一個嘉獎，成為大家能共同學習的教材，負責任讓危險損害降低到最小。

卓榮泰指出，第二件是比較遺憾的蕭先生，他是一個路人，被張姓犯嫌持刀砍傷，現場有醫師對他進行必要的急救，到馬偕時雖然寫不再溢出來，但失血量過多，馬偕團隊一直急救到半夜4點左右，還是宣告不幸。

卓榮泰說，剛才見到蕭先生的大姐跟三姐，心情當然很沉重，他們希望了解犯嫌的動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼讓一個年輕人在大街上，鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。

卓榮泰強調，政府在了解動機、原因後，該檢討、加強的會一併來處理，國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站，從昨至今都加強戒備，希望能持續一段時間，務必讓國人取得最大的心理安定。

卓榮泰也提及，有些人在媒體平臺上，發布不實訊息引起不安，千千萬萬要制止，往後也一定會透過各種管道，揪出危害社會動亂的份子，希望社會各界對不實消息，也不要傳播，這樣才能保持最起碼的安定。「給政府多一點時間跟信心，我們一定努力將這個事件真相還給社會大眾。」

