37歲逆齡演14歲學生！《哈利波特》愛哭鬼麥朵還原試鏡過程
電影《哈利波特》片中的經典角色「愛哭鬼麥朵」深受影迷喜愛，而飾演該角色的女星雪莉韓德森（Shirley Henderson）近日受訪時透露，當年演出14歲女學生角色時，其實她已經37歲了，消息曝光後引起熱議。
現年60歲的雪莉韓德森回憶道，當年還沒有看過《哈利波特》原著小說，是靠著妹妹科普了解故事內容，不確定能否演出「愛哭鬼麥朵」這樣的逆齡角色，但選角導演認為她很適合：「放手去試吧，但千萬別提你的年齡！」試鏡當天她穿著白襯衫、黑裙子、綁馬尾，精心扮成女學生模樣，心裡想著：「這太荒謬了！」
愛哭鬼麥朵與哈利波特趣味互動深受影迷喜愛。（圖／IMDb）
試鏡後數月，雪莉韓德森接到劇組來電通知錄取，她認為「麥朵」的內心住著一個老靈魂，而且是以朦朧的靈魂方式呈現，觀眾看不清楚她的臉也才得以拍成，也因為如此，雖然電影風靡全球，但她卻仍然可以保持生活隱私：「我想根本沒有人認出我。」
雪莉韓德森目前依然活躍於幕前，在拍攝完《哈利波特》之後，接連演出《BJ單身日記：男人禍水》、《凡爾賽拜金女》、《Meek’s Cutoff》等電影，也在影集《Summerwater》中飾演一名罹患失智症的女子。
