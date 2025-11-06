37歲邱鋒澤爆雙喜！「把每一年當人生第一年」 擁抱真實模樣

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

邱鋒澤歡度37歲生日雙喜臨門，相隔一年推出中英文雙主打〈無心街〉、〈PICTURE PERFECT〉，當作對歌迷的真實告白之歌，除了新專輯《Lines》正式誕生，他也宣告將在11月22日起展開北中南全台MINI TOUR巡迴演唱會。

邱鋒澤相隔一年推出中英文雙主打〈無心街〉、〈PICTURE PERFECT〉。（圖／原音兄弟提供）

邱鋒澤在新專輯《Lines》雙聲道齊發，以八首中、英文新歌展現全能創作長才及多元音樂視角，娓娓道出自己出道11年音樂生涯高低起伏及心路歷程，把自身創作人生比喻為一場「馬拉松」的他，用不同語言與旋律描繪出自己對人生、藝術與自我價值的全新理解與突破。

廣告 廣告

其中帶有個人濃厚搖滾曲風的中文主打〈無心街〉，堪稱是邱鋒澤音樂生涯中從迷惘到覺醒的「轉捩點之歌」，用最真實的搖滾聲吶喊出找回自我與重燃初心的力量，他透露這首〈無心街〉在自身創作生涯中扮演著情緒釋放與宣洩的關鍵角色，「這首歌有著憤怒與爆發力，是我對抗自我懷疑的一種方式。」邱鋒澤希望透過這首歌，讓歌迷在龐克搖滾的節奏中，找到那份掙扎後重新找回自己的勇氣與力量。

邱鋒澤曝曾陷入迷惘、低潮。（圖／原音兄弟提供）

如果說〈無心街〉代表邱鋒澤創作生涯中曾陷入迷惘與低潮的階段，那另一首英文主打〈PICTURE PERFECT〉則象徵他走出自我懷疑、重新擁抱真實模樣的釋然與成長；邱鋒澤把原意為十全十美的〈PICTURE PERFECT〉反思「完美」的定義，「有時候大家太想呈現『最好的一面』，卻忘了專注自己的身心狀態。真正的完美，其實是自在與平衡。」邱鋒澤也透過這首創作透露自己剛出道時曾被「追求完美」四個字「綁架」，「當時為了迎合他人期待呈現那時候覺得最好的樣子，反而離初心越遠。」藉由創作過程中，邱鋒澤更悟出一套創作哲學，「我學會把每一年都當作人生的第一年，能繼續做喜歡的事，就是最完美的狀態。」

更多FTNN新聞網報導

蔡健雅吐人生低潮！得金曲獎卻被嗆「沒有人要妳」

邱鋒澤沉澱1年改頭換面！無預警爆喜訊 「處在人生馬拉松中」

爆熱戀春風！郭書瑤露面哽咽揭喜訊 曝點頭關鍵「他說我照顧妳」

