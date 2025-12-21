37歲銀行員下班逛街「肝臟破裂」被刺死 兆豐沉痛發出聲明

北捷隨機殺人案，一名37歲王姓銀行員不幸在誠品南西店遭砍傷後失血過多喪命。廖瑞祥攝



台北捷運台北車站及中山站19日晚間發生連續攻擊案，27歲男子張文施放煙霧彈並持刀殺害3人，之後墜樓身亡。而3名被害死者中，其中1名的身份也曝光了，他是37歲王姓兆豐銀行大稻埕分行員工，對此今（21）日兆豐銀行也發出聲明表示哀痛，後續也將全力協助家屬處理治喪事宜並且從優撫恤。

根據調查，19日案發當天，王姓男子下班後到中山站商圈的誠品南西店逛街，遇到張文持刀衝進店裡亂砍，當時王姓男子右側身體遭刺傷，造成肝臟破裂、大量出血，送醫搶救後雖然新光醫院緊急使用葉克膜治療，但最後仍宣告不治。

對此兆豐銀行今日也證實，王姓男子確實為該行員工，也已經任職6年，主管、同事對他的評價皆是「處事認真」對於優秀同仁不幸離世深感不捨與悲痛。兆豐銀行指出，事件發生後，董事長與總經理已於第一時間趕赴醫院關心並陪伴家屬，銀行將全力協助家屬處理治喪事宜，並從優撫恤。

兆豐銀行也表示，這起事件對同仁造成極大衝擊，已啟動關懷機制，人資部門將提供心理諮詢與相關支持資源，協助受影響同事度過難關；兆豐金董事長董瑞斌原訂本週一與媒體茶敘，也已臨時取消。

