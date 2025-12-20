37歲銀行員下班逛誠品遇死劫 腹部中刀...致命傷曝

37歲的王姓死者只是下班後到誠品南西逛街，沒想到卻被嫌犯持刀攻擊，最終不幸喪命。（圖／東森新聞）





捷運台北車站及中山站於昨（19）日晚間發生隨機攻擊事件，27歲的嫌犯張文先在M7、M8出口丟擲煙霧彈，再到中山站持刀攻擊路人，包括他在內，共有4人死亡、11人受傷。其中，37歲的王姓死者只是下班後到誠品南西百貨逛街，沒想到卻被嫌犯持刀攻擊，最終不幸喪命。檢察官也在今（20）日對他的遺體進行相驗，確認王男主要傷勢為右側腹部刀傷及肝臟破裂。

回顧整起事件，張文於19日下午5時30分許，先在台北車站內投擲多枚煙霧彈，並持刀隨機攻擊路人，使車站一度陷入恐慌並封鎖。約14分鐘後，他躲入南京西路一家旅館，隨後於晚間6時39分再現身於中山站出口南京西路，再度投擲煙霧彈並揮刀攻擊騎士及人群，之後再闖入誠品南西店，最終從高處墜落身亡，目前已排除共犯，詳細作案動機仍須再釐清。

銀行行員的王男在下班後，至誠品南西4樓購物，未料遭張文持刀襲擊重傷倒地。後將他送往新光醫院搶救，但仍回天乏術，最終於晚間10時13分宣告不治。檢察官今日進行初步相驗，確認王男主要傷勢為右側腹部刀傷並造成肝臟破裂，失血過多而死，阻擋攻擊時右臂也有傷口，遺體也將送往殯儀館。

