37歲銀行員遭張文砍殺不治 網質疑為何送新光不送馬偕 醫護出面給答案

張文在中山商圈隨機殺人，一名路過的機車騎士不幸遇害，現場留下大片血跡。（范揚光攝）

27歲張文在捷運台北車站與捷運中山站展開大規模隨機殺人，導致3死11傷，本人也在逃亡中墜樓身亡，其中一名正在誠品西南店4樓逛街的37歲王姓銀行員遭刺傷右胸，大量失血，送醫後不治。就有網友質疑，明明馬偕醫院比較近，為何要送到新光醫院？對此醫護人員出面解答。

王姓銀行員下班後到誠品西南店4樓逛街，卻遇到正在無差別攻擊的張文，王男雖緊急伸手阻擋，但右胸仍遭長刀刺穿，肝臟破裂大量失血，送到士林醫院搶救3小時仍回天乏術，兆豐銀行也承諾將協助家屬治喪並從優撫恤。

廣告 廣告

但有網友在Threads發文質疑，明明馬偕醫院就在旁邊不到1公里，為何要送到遠在士林的新光醫院，疑似認為有延誤就醫情形。對此醫療人員在下方解答，表示出現重大事故都需要分流。該名醫療人員表示，很多民眾都不知道，一個外科OHCA的病患，幾乎要出動整個急診的人力前往處置，要先棄下滿間的等床病人，以及滿間的輕症求診者去急診室救援，更不用說現在醫護人力非常吃緊。他透露，隨機殺人事件發生後，就收到全台北區醫院待命的指令。

另一名醫療人員解釋，一般區域醫院最多能處理的OHCA個案約在1到2人左右，規模大一點的才有可能更多，當下已經有一名患者送到馬偕，因此其他傷患就必須緊急分配至別間醫院救治。一名曾在醫院服務過的替代役則表示，每間醫院急診能處理的狀況也不太一樣，本案的穿刺傷就並非每間醫院都能處理，並且現場人員也會評估，若是已經OHCA，明顯沒有生命跡象的，就不會是送醫第一順位，畢竟醫療資源是要盡力搶救更多的人。

更多中時新聞網報導

李聖傑放話攻蛋每秒都驚喜

Energy書偉當爸 馬年喜迎雙胞胎

原住民保留地貸款 利率補貼助攻