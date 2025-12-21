37歲銀行員「下班逛誠品」竟被刺死！兆豐證實了：將從優撫卹

即時中心／高睿鴻報導

繁華的台北車站及中山區商圈，前（19）天晚上發生重大治安事件，僅27歲的桃園通緝犯張文，疑似有計畫性地對上述地區，發動駭人恐怖攻擊。他全副武裝、持長刃及煙霧彈四處犯案，不僅造成群眾恐慌，還拿刀不斷揮砍、刺人；結果，最後竟有3人命喪他的刀下，其中1死者確認為兆豐銀行的行員。當時，他剛好在下班後前往南西誠品逛街，想不到卻撞上死神。對此，兆豐銀也發表聲明，對這位王姓員工表達哀悼。

據悉，37歲的王男被砍當下，之所以出現在南西誠品百貨4樓，正是下班後過去逛街；卻沒想到，繁華無比、人潮眾多的中山商圈，最終竟成為人生終點站。當時，他在4樓突遇持刀亂竄的張文，現場一片混亂的情況下，王男疑似為自保、或想阻擋張文攻擊，肝臟、右手都受傷嚴重，傷口巨大；由於均遭致命性揮砍，導致瞬間大量出血，情況危急。

因為傷勢過重，即便王男很快被送新光醫院搶救，但3小時後，依舊回天乏術；新光醫院表示，昨天下午6點40分，醫護將王男從誠品送出、7點20分抵達急診室，但當時王男已大量失血、生命跡象垂危、瞳孔放大並且休克。雖然醫院迅速請來3名外科、2名心臟手術外科醫師、以及心臟外科主任，且為王男安裝葉克膜（ECMO）試圖維繫其生命，沒想到還是無法將他救回。

縱使5醫師一起為王男手術，但據了解，當時王男已出現心臟停止過久、腦部及全身器官嚴重缺氧等情況；另，肝臟、右手竟還是繼續大量出血，幾乎難以完全止血，因此搶救約3小時，還是在晚上宣告王男死亡。

對此，王男任職的兆豐銀行，也對外發表聲明，表示這位優秀的同仁不幸意外離世，兆豐銀行全體同仁都感到非常不捨與悲痛；行方正積極協助家屬，處理治喪事宜、並從優撫恤。兆豐銀行也表示，同仁及其家屬遭逢此一重大變故，這是非常沉重的不幸事件，人資部門同時將提供心理諮詢資源，給予受影響的同事。

此外，兆豐銀董事長董瑞斌、總經理黃永貞，皆已赴院關懷慰問，並發動全行協助治喪；另，由於王姓行員是下班途中遇難，兆豐銀確定將直接以「因公殉職」撫恤。據悉，該行員已在兆豐任職6年，處事態度及能力得到主管、同事好評；豈料，如今竟遭遇憾事。兆豐銀行除了將啟動因應措施，另也宣布，將暫緩明（22）天的聖誕節慶祝等活動。

