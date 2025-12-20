37歲銀行行員逛誠品南西4F遇襲亡 招魂儀式後3喇嘛到場

37歲王姓銀行行員，在誠品百貨南西店四樓逛街時，遭隨機攻擊，肝臟被刺傷破裂搶救不治，誠品也在今天(12/20)下午，進行招魂儀式，原本早上都還有民眾入內，拿前一晚沒辦法拿的行李箱，不過在招魂儀式後，連員工都不能進入，還有三名喇嘛搭電梯上樓。

一名37歲王姓銀行行員在誠品百貨南西店四樓逛街時，遭遇隨機攻擊，肝臟被刺傷破裂，經過三小時搶救後不幸離世。誠品百貨於12月20日下午進行招魂儀式，現場有三名喇嘛到場。事發當晚，百貨公司內民眾緊急疏散，許多人來不及取回私人物品，隔天才能返回領取。招魂儀式後，包括員工在內的所有人都被禁止進入商場，附近中山站耶誕市集人流也明顯減少。在招魂儀式進行期間，大批人從電梯下樓離開誠品百貨南西店。這位王姓銀行行員在四樓逛街時遭到攻擊，肝臟被刺傷破裂，緊急送醫後雖然裝上葉克膜治療，但因失血過多，經過三小時搶救後宣告不治。隨後不久，三名喇嘛搭電梯上樓參與儀式。

12/20下午招魂儀式結束後，誠品南西店就禁止員工入內取物。（圖／TVBS）

由於事發突然，許多民眾當晚無法取回物品，只能隔天再來。一名香港旅客表示，事發當時警衛不允許他們上樓，他們的行李還放在裡面的置物櫃，當下看到有些人在跑，也有警察前去協助。同時，店內員工也因緊急疏散而來不及整理，一早便趕來收拾。一位誠品百貨店家人員表示，昨晚他們突然被趕走，今天是來收昨天沒收完的東西。招魂儀式結束後，從誠品百貨地下室離開的車輛中包含殯葬業者的車。在側邊唯一出入口的電梯處，警衛不讓員工入內取物。一名誠品百貨B1櫃位員工表示，他個人的東西都在裡面，包括昨天來上班穿的衣服，但現在完全進不去。

雖然一旁的耶誕市集仍然照常營業，但攤商坦言人流和業績都減少了很多。一位中山捷運站旁耶誕市集攤商表示，他今天早上來的時候也有點緊張，因為事發當下他就站在旁邊，已經開始考慮購買防狼噴霧。他認為中山站人潮有明顯落差，大約少了五成，可能是因為有人還害怕，特別是帶小孩子的人可能就不會到這邊來，業績也因此下降了兩三成。雖然周遭暫時加強了警力，但商場與市集的年底耶誕氣氛明顯降溫，大家都只希望亡者安息，傷者康復。

