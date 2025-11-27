37歲香港消防員殉職！與10年女友合照惹鼻酸 同袍發文：落更喇…

（記者張芸瑄／國際報導）香港宏福苑於 26 日晚間發生嚴重火警，火勢一路延燒至 8 座建築中的 7 座，造成大量死傷。根據港媒統計，截至 27 日清晨，罹難人數已上升至 44 人。其中，年僅 37 歲的消防員何偉豪在搶救行動中殉職，消息傳出後，消防同僚紛紛在社群平台發文悼念，亦透露他原訂下月與交往 10 年的女友步入婚姻。

何偉豪入職 9 年，事發當晚被派往宏福苑地下層參與滅火任務。根據初步調查，他最後一次被確認身分，是進入建築物後約半小時。不久便與隊伍失去聯繫，搜索小組於一小時後在電梯前空地發現他，當時已呈昏迷狀態，臉部與身體多處燒傷。雖緊急送醫搶救，但仍不幸傷重不治。

廣告 廣告

圖／香港宏福苑於 26 日晚間發生嚴重火警，火勢一路延燒至 8 座建築中的 7 座，造成大量死傷。（翻攝 IG）

他的同事稍後在 Threads 上貼出合照致意，以「落更喇（收工了）」作為開頭向好友道別，寫下：「兄弟好好休息，我們永遠不會忘記你。」並感謝他生前在工作上的照顧與支持。同袍並提到，何偉豪與女友交往多年，兩人感情穩定，原本預計下個月舉行婚禮，如今計畫永遠停在遺憾中。

透過何偉豪的 Instagram 可以看見，他的帳號幾乎全是與女友與家人的合影，呈現生活中的平凡與幸福。他的頭貼同樣是與女友的親密照，其中一則貼文寫道：「時代裡太多恐懼太多悲劇要襲來，難得擁緊時別再放開。」另一張他身穿消防制服、緊抱女友的照片則寫著：「多謝妳，嫌我煩都要講多一百次，Love u，以後都要笑得咁開心。」

隨著死傷規模逐漸浮現，社群上不僅湧入大量網友哀悼，也有人留言感嘆殉職者與家屬的沉痛，對於他未能迎接原訂的婚禮更是感到鼻酸。香港消防處表示，將全力支援殉職者家屬，並持續調查火災原因與救援過程。

更多引新聞報導

香港宏福苑大火奪44命！279人失聯 3工程人員涉誤殺被捕

館長蛋捲店突收攤！怒揭停業主因：不想讓他們賺

