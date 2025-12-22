37歲騎士遭張文一刀割喉 胞姊親筆淚吐「無法釋懷」：希望替你擋下一切

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

27歲嫌犯張文12月19日在台北捷運台北車站與中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死（包含張文）11傷，震驚社會。其中，在誠品南西外停等紅燈的37歲蕭姓騎士，遭張文一刀砍向頸部，當場血流不止，送醫後仍宣告不治。上週末有大批民眾現身案發現場週邊獻花哀悼死者，蕭男姊姊寫的紙條內容，令人感到心痛與不捨。

在誠品南西外停等紅燈的37歲蕭姓騎士，遭張文一刀砍向頸部，當場血流不止，送醫後仍宣告不治。（圖／網友＠cianchag授權）

上週五，張文先在林森北路、長安東路以及公園路的租屋處縱火，後又在台北車站丟煙霧彈，分散警力，最後轉往中山站一帶，繼續丟擲煙霧彈，並持長刀沿路攻擊路人，一路持長刀闖進。其中，在路旁停等紅燈的37歲蕭姓騎士閃避不及，成為刀下亡魂。

據悉，蕭男中刀後，強撐著將機車騎到路邊，並向警察告知張文走向後，才不支倒地。目擊者指出，蕭男當時手機停留在LINE的訊息介面，或許是想和家人通話，可惜已來不及。

事發後，民眾紛紛在案發現場獻花悼念。有網友在Threads分享自己在現場拍下蕭男姊姊的手寫紙條，紙條寫下自己與家人們對弟弟的愛：「親愛的弟弟～forever love，敬善良又努力向上的你，謝謝你這38年來的陪伴，我愛你，我們全家都愛你，真希望替你擋下這一切，永遠無法釋懷的我...我們會一直陪著你，別怕！感謝社會大眾！」

網友表示自己看完紙條，轉身之後猛然落淚，也希望家屬可以看到世界還是有善意，要對世界和社會抱持希望。

