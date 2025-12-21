37歲騎士遭砍第一視角曝光 生前打電話「緊握1畫面」超噴淚！網痛心喊：有多絕望

日本電視台的前資深記者木下黃太目睹37歲騎士遭砍，而案發第一視角也跟著曝光。（翻攝畫面、自YouTube＠mn op）

27歲凶嫌張文19日在台北車站、捷運中山站商圈犯下震撼社會隨機殺人案，最後從誠品南西店墜樓身亡，釀4死11傷。一名日本電視台的前資深記者木下黃太目睹37歲騎士遭砍，而案發第一視角也跟著曝光，騎士雖傷重仍緊握手機，疑想打給家人，但最終力竭倒地，送醫搶救後仍回天乏術。

一名網友在Dcard論壇發文，透露看到日籍前資深記者木下黃太所拍的第一視角畫面，只見37歲的騎士遭張文砍傷後，忍著痛在路邊打電話，讓原PO看了十分悲痛，並猜想「騎士有可能想跟家人做最後的交代。」據了解，騎士一度揮手呼救，疑似要指揮警方去抓嫌犯，一手更緊握手機，畫面停留在LINE的介面，生前最後一句話，則是請路人轉達「記得跟我爸媽說我很愛他們！」讓網友猜測，疑似是想打給家人。

生前握手機想與家人道別？

文章一曝光，紛紛讓大票網友心痛表示，「看了真的很難過，最後叫警察趕緊進去抓人自己就倒下了，拜託張文給我下地獄」「眼睜睜看著他倒下…卻無能為力，有好幾秒時間他都還有意識的，卻來不及搶救」「好難過，不敢想騎士當下有多絕望」「跟在美國搭車烏克蘭女子一樣，突然被割喉」。

事實上，前資深記者木下黃太在X透露，事發當下他從誠品書店走出後，看到現場已有2名男子遭砍，其中一名機車騎士血流如注倒在地上，第一時間衝上前救援，徒手試圖想幫對方止血，期間還有路人提供襯衫、紙巾當作止血布使用，但「血怎樣都止不住」，無奈不會說中文，只能以日文大聲呼救，嘆「在台北遭遇恐怖攻擊，無能為力」，並自責得認為自己做得不夠好，表示最後決定將事發第一視角影片發布，是因記者的首要職責是盡可能清晰地呈現事件經過。

