37歲《死亡筆記本》女神「斷崖式衰老」真相曝光 網喊認不出：這是彌海砂？

戶田惠梨香「近照」曝光，讓網友驚呼：「這是彌海砂？」翻攝IG@toda_erika.official、翻攝IG@netflixjp

37歲日本女星戶田惠梨香新作《地獄占星師》將在4月27日上線Netflix。平台昨（21日）公開新劇預告，劇中戶田惠梨香將演繹日本傳奇占卜大師細木數子的一生，最新預告公開後，讓網友驚呼：「戶田惠梨香長這樣？」還勾出回憶殺地表示，「還我彌海砂！」

戶田惠梨香最新預告網驚「認不出」

戶田惠梨香為了新劇《地獄占星師》扮老。翻攝IG@netflixjp

劇中戶田惠梨香為詮釋細木數子的傳奇人生，將從17歲演到66歲，不僅顛覆過往螢幕形象，還刻意扮老，氣場十足地演繹細木數子為了脫貧輾轉成為夜總會女王，隨後又以占星師之姿聲名大噪的過往。該劇還集結伊藤莎莉、三浦透子、生田斗真等卡司，未演先轟動。

《地獄占星師》眾星雲集。翻攝IG@netflixjp

經典日劇日影都有她！《改造野豬妹》、《死亡筆記本》走紅

戶田惠梨香以電影《死亡筆記本》彌海砂一角暴紅。翻攝X

12歲就拍戲出道的戶田惠梨香，曾演出日劇《改造野豬妹》、《詐欺遊戲》、電影《死亡筆記本》等人氣作品，她2020年與演員松坂桃李結婚，並在2023年5月迎來第一個孩子出世。

只是她的外貌也一直引發網友討論，包括前年2月產後復出出席活動時，一度被網友指出疑似有髮線後移的狀況，引起熱議。這次再度因為「外表」引爆熱議，為戲犧牲頗大。



