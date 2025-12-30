37歲4寶爸「吃西瓜大賽」搶快當場噎死！妻子目睹他窒息趴桌淚崩

37歲4寶爸「吃西瓜大賽」搶快當場噎死。示意圖／Freepik

巴西近日發生一起駭人命案，一名37歲四寶爸塞拉索瑪 (Carlos Cerasomma) 為了贏得一份免費薯條參加一場吃西瓜大賽，不料疑似吃太快不慎噎住，在妻子面前當場窒息昏迷，最終送醫仍不治身亡。

根據英國《每日郵報》報導，事發於11日下午4時許，巴西聖保羅州聖佩德羅鎮一處渡假村正在舉辦「Boca de Melancia」比賽（Watermelon Mouth），挑戰者要在最短時間內將桌上的一塊西瓜啃食乾淨，且不得用手作為輔助，贏家即可獲得一份炸薯條，37歲的塞拉索瑪帶著妻子與4個孩子到場挑戰。

報導指出，該場比賽一共有6位參賽者角逐冠軍，比賽正式開始後，塞拉索瑪奮力的吃著西瓜，豈料疑似沒有仔細咬碎果肉，當場噎住窒息。

一名目擊者表示，工作人員見狀後馬上大聲呼叫，詢問圍觀者是否有人會「哈姆立克急救法(Heimlich Maneuver)」，一名疑似醫師的女子上前幫忙，輪流幫塞拉索瑪實施心肺復甦術，大約25分鐘後消防員才到場。

當地警方指出，隨後將塞拉索瑪送往當地的緊急救護中心（UPA），不料經急救後，最終仍不治身亡，死因為「氣管阻塞導致窒息」。

巴西四寶爸參加吃西瓜大賽噎死。圖／翻攝自臉書

該家溫泉渡假村發布聲明表示，塞拉索瑪送往醫院後一度恢復呼吸心跳，不過最終仍不幸過世，目前已積極向家屬聯繫，並將提供後續的支持與慰藉。

回憶起當時情景，塞拉索瑪仍心有餘悸，表示當時一名工作人員上前提醒先生「只剩下一塊西瓜」就完成比賽，不過先生已經趴在桌上一動不動，無論怎麼呼叫都沒有反應，上前查看才發現出了大事。

塞拉索瑪妻子控訴，渡假村提供比賽的桌子高度太低，讓身高180公分的先生在比賽中保持「可能窒息」的危險姿勢，且現場也沒有配置緊急救護團隊，反而是由遊客幫忙實施CPR，種種疏漏導致不幸發生，不排除採取法律行動，究責相關責任人。詳細案發過程仍在調查釐清當中。



