37萬大卡熱量燃燒 麻古茶坊員工一個月走出5795公里

▲麻古茶坊舉辦「步行月」，員工累積環台六圈步伐，展現Work-Life Balance精神。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為倡導健康生活與工作平衡，國內知名手搖飲業者麻古茶坊近日舉辦「麻古步行月」，鼓勵員工透過步行調整生活節奏、增進身心健康。短短一個月內，總部與門市試辦員工共走出 8,278,991 步，換算總里程約 5,795 公里，相當於環台六圈；以步行熱量計算，共消耗約 37.2萬大卡，相當於53公斤脂肪，這不僅是減碳行動，更是生活與工作的平衡倡議。

活動中，營運管理部賴品言以超過 46萬步 的亮眼成績脫穎而出，她原本不愛運動，卻在活動激勵下逐步改變生活習慣，發現步行不只是運動，更是一種放鬆與自我對話的方式。各門市及海外部門也踴躍參與，台北通化店號召玉山登頂、高雄崇德店平均步數超過30萬步，跨時區同仁共同響應，形成良性互動與鼓勵氛圍。

麻古茶坊表示，「步行月」不僅是健康倡議，更是品牌文化的延伸，希望員工在工作與生活、身心與幸福之間找到平衡。未來，麻古將持續推動健康、公益及永續行動，讓穩健的步伐成為員工的幸福節奏，也展現企業對夥伴關懷與品牌價值的承諾。（圖╱麻古茶坊提供）