37藍委修法替不當黨產解套？民團怒：國民黨根本是台灣的敵人

政治中心／彭淇昀報導

立法院會期進入倒數，國民黨團有意在30日院會闖關黨產條例、離島建設條例等爭議法案。由國民黨立委游顥等37人提出之《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》（下稱「不當黨產條例」）修正案，企圖為救國團及婦聯會等中國國民黨附隨組織之不當黨產解套。對此，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、好民文化行動協會、辜寬敏基金會、陳文成基金會等多個民團邀請各界一起行動，從中山北路一段30號步行至濟南路立法院群賢樓，向立法院表達抗議。

民團集結抗議藍營立委，企圖為救國團及婦聯會等國民黨附隨組織之不當黨產解套。（圖／翻攝自台灣經濟民主連合）

​針對這37位立法委員表達抗議，為了讓歷史記住中國國民黨及其附隨組織當年是如何不公不義強奪國家與人民的財產，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、好民文化行動協會、辜寬敏基金會、陳文成博士紀念基金會邀請各界一起行動，於1月27日上午集合，持「鏟黨產，護國產」之鏟子，從中山北路一段30號（原救國團不當黨產所在地）步行至濟南路立法院群賢樓，向立法院表達抗議。

台灣公民陣線執委賴中強表示，此處之土地部分（即中正區公園段一小段35地號），係救國團於1982年10月27日，自幼獅文化事業股份有限公司（過去為救國團所屬出版社）取得；建物部分（即中山北路一段30號房屋），則係救國團在1990年後購入。2016年7月25日立法院三讀《不當黨產條例》，同年8月10日總統公布施行，救國團卻搶在8月8日將該土地、房屋移轉予楊昇建設股份有限公司。據當年媒體報導，轉手時之市價約為4.5億元。如此急於脫產之行為，就是逃避轉型正義究責的具體實證，這也正是為何今天選擇此地作為遊行集結地的原因。

國民黨戒嚴時期，呂昱曾被判無期徒刑，入獄15年的他表示，中國國民黨永遠不會死心，他們根本不想要實施民主政治。（圖／翻攝自台灣經濟民主連合）

​在中國國民黨戒嚴時期，被判無期徒刑，坐牢15年的呂昱前輩表示，到2000年後，我們認為台灣已經進入民主時代，中國國民黨及民進黨可以在民主制度下自由競爭，結果，演變至今，我們都想錯了，中國國民黨永遠不會死心，他們根本不想要實施民主政治，這個情況越來越惡劣，越來越嚴重，到現在甚至進入另一場內戰，現在不是政黨對政黨的競爭，而是國家對國家的競爭，原來他們心心念念不願忘記的是中國的政權，所以他們現在完全不需要遮掩，直接顯示中國國民黨產是中共代理人，不當黨產是其中一小部分，也表示中國國民黨完全不想承認自己的惡行，所以我們的轉型正義走到這個地步，完全失敗，我們應該要從頭好好檢討，「從現在開始，我們不能再把中國國民黨當作自己人，中國國民黨根本就是我們的敵人」。

游顥受訪表示，救國團的公義不能等，本來就應該還救國團公道，救國團不僅是過去防疫的急先鋒，也是救災的模範生，不當黨產是對救國團抄家滅族，他們不應該受到如此的對待。因此，《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》期盼在這周五順利過關，這對於救國團跟公益組織來講是還其公道。

至於民團上街抗議，游顥說，可以看得出來這些都是民進黨的側翼，他們跟大罷免的時候一樣，不斷挑動社會對立的是同一群人，而這也更強化條例通過的正當性。

