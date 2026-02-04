37 歲女性壓力大到停經？中醫：立春調理，告別「偽更年期」

【記者 沁諠／台北 報導】今(4)日迎來二十四節氣之首「立春」，象徵萬物復甦，也是中醫養生理論中「養肝」的黃金起 點。中醫師指出，春季對應五行中的「木」，正是肝氣升發、最為活躍的時刻。對於 長期處於高壓環境、生理週期紊亂或計畫備孕的女性而言，若能順應「立春」節氣調養肝氣，不僅 能穩定情緒與睡眠，更是調整內分泌節律、打造好孕體質的關鍵期。

肝主「疏泄」與「藏血」 情緒壓力影響排卵

中醫師表示，中醫所指的「肝」不單是器官功能，更涵蓋了調節情緒壓力（肝主疏泄）與調節月 經週期、經血量（肝主藏血）的重要角色。

廣告 廣告

「當肝氣運行順暢，身體的生殖節律自然穩定；反之，若肝氣鬱結或肝火過旺，便容易出現情緒起伏、 口乾苦、眼睛乾澀，甚至導致排卵不規律或備孕卡關。」中醫師分析，現代女性常見的「過勞肥」或 「經前症候群」，往往與肝氣失調相關。

立春常見兩大肝失衡問題

中醫師觀察，在立春時節最常出現兩類體質失衡，需特別注意:

• 肝火旺（身體處於燥熱發炎狀態）：常因長期熬夜、壓力大或偏好油炸辛辣飲食引起。症狀包括口乾舌燥、煩躁易怒、睡眠品質差。這類體質易使體內環境火氣過大，不利於胚胎著床。

• 肝氣鬱結（身體氣的循環被堵塞）：與情緒壓抑、壓力無法紓解有關。症狀如胸悶、愛嘆氣、緊 繃狀態持續、經前症狀多、易脹氣消化不良。導致氣血運行受阻，也讓排卵期變得不明顯，增加 受孕難度。

高壓導致三個月無月經 疏肝理氣找回生理節律

中醫師分享，一名 37 歲產後想拼二寶的媽媽，因長期工作高壓與育兒壓力，導致月經延遲三個 月不來，健檢數值甚至顯示趨近「更年期」狀態。經中醫診斷發現其生殖軸受制於「肝氣鬱結」，呈 現「僞更年期」，並非真正的卵巢衰竭。

透過疏肝理氣的客製化方劑治療，加上針灸治療緩解焦慮、壓力，並配合立春後的節氣調理，個案不僅找回自然月經，基礎體溫也恢復漂亮曲線。中醫師強調：「備孕不只是追逐數據，養好肝氣能，讓身體回到理想節律，自然就能提升受孕機率。」

立春養肝備孕四大重點：多綠、早睡、按穴位、不悶氣

1. 飲食打底：多攝取綠色蔬菜如菠菜、芹菜以養肝血；適量飲用菊花枸杞茶，有助於平肝降火，改善因壓力導致的口乾與焦慮。

2. 精準作息：晚上11 點前入睡是關鍵。肝經循行時間入眠，能讓肝血充分修復，對卵子品質有實質幫助。

3. 穴位助孕：每日按摩「太衝穴」（腳背第一、二趾縫間），能疏通肝經氣血，緩解經前胸悶與情緒緊繃。

4. 情緒出口：春天最怕「悶」。建議備孕夫妻多進行戶外踏青，讓心情舒暢、肝氣條達，避免壓抑情緒讓肝氣有出口。

月經嚴重失調莫放縱 應尋求專業評估

中醫師提醒，若備孕一段時間仍未見好消息，且伴隨月經週期不準、經前症候群嚴重等狀況。建議尋求專業中醫依據個人體質，透過「因人制宜」的辨證調理，把握春季養肝黃金期，讓身體重新啟 動「好孕模式」。（照片翻攝畫面）