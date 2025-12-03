375租約及非都土地使用編定管制績優公所表揚 張善政肯定第一線同仁守護市民權益

張市長頒獎表揚「114年度非都市土地使用編定管制業務及耕地三七五租約業務督導考核」績優公所。





桃園市長張善政3日上午主持市政會議，頒獎表揚「114年度非都市土地使用編定管制業務及耕地三七五租約業務督導考核」績優公所。張市長肯定獲獎的區公所在土地使用管制與租約管理業務的優異表現，並感謝第一線同仁積極協助民眾守護權益，市府也將持續推動相關業務精進，維護土地合理利用。

地政局長蔡金鐘表示，區公所同仁肩負非都市土地使用編定管制的宣導與查處責任，協助民眾依容許項目正確使用土地，避免受農業主管機關裁罰6萬至30萬元。另在耕地三七五租約業務方面，區公所積極協助地主與佃農溝通，降低爭議；在內政部以衛星變異點通報查核制度下，桃園表現亮眼，其中非都市土地使用編定管制業務將於本（12）月12日前往國土署領取全國第一名，耕地三七五租約業務亦獲優等肯定，成果值得肯定。

地政局說明，本市自民國70年起推動非都市土地使用編定管制，以確保土地永續利用並防杜違規情事。今（114）年度督導考核中，非都市土地使用編定管制業務由大園、八德及中壢區公所分居前三；耕地三七五租約業務則由觀音、大溪及八德區公所名列前三。市府除頒發獎座肯定優秀公所及承辦同仁外，亦期勉各區持續精進，提升整體行政效能。

