38個教育學會提建言 籲正視教師離任與職涯吸引力下滑困境

教育部長鄭英耀(左起二)於教育學術團體年會致詞。（台師大提供）

中華民國教育學術團體聯合年會今於台灣師範大學舉行，38個教育學術團體共同提出建言，呼籲政府正視教師離任、職涯吸引力下降等問題，重塑教育現場的互信與支持環境。會中由教育部長鄭英耀、台師大副校長宋曜廷頒發「木鐸獎」與「服務獎」，並首度增設「中技社教育學術獎」，由陽明交通大學副校長周倩獲獎。

大會發布三點宣言，包括「強化教育韌性、維持永續發展」、「重塑尊師重道、開展互信對話」、「補足高教經費、提升國際競爭力」。宣言指出，教師離任、師資流動與待遇制度不一致，已影響學校運作與教學品質，建議全面檢討教師法、校事會議制度與教師待遇條例，建立穩定且具支持性的工作環境。

高教經費方面，宣言提到我國資源投入與部分國家仍有差距，且少子化使招生壓力加劇，許多大專校院面臨規模調整。學界建議提高學雜費制度彈性，並完善配套以減輕弱勢負擔，同時研議企業捐助高教的稅負優惠，以強化大學募款與資源活化。

鄭英耀致詞指出，在AI時代與少子化雙重挑戰下，人才培育需有更創新的想像。他強調台灣科技成就奠基於中小學教育成功，呼籲社會給予教育工作者更多肯定，不應打擊士氣。

鄭英耀並承諾推動校園制度改革，包含修法改善校事會議處理流程、取消匿名投訴，保障教師專業，盼達成「校長安心辦學、老師專心教學、家長信任學校」。

