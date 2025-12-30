「38元換iPhone17 Pro Max」？屏東男落詐團陷阱 存款歸零超後悔

社會中心／張尚辰報導

一名網友為了「免費」的iPhone17 Pro Max慘遭詐騙。（圖／記者李宜樺攝影）

詐騙事件層出不窮！近日，內政部警政署「165打詐儀錶板」公布一起最新案例，一名網友在社群平台上看到有人聲稱要免費贈送一支iPhone 17 Pro Max，只需負擔38元運費，沒想到卻一步步落入詐騙集團設下的陷阱，最終損失近6萬元存款，為了一支來路不明的「免費手機」，可說是得不償失。

165打詐儀錶板在官網分享，這名來自屏東的網友日前在Threads上看到有人發文表示要免費送出iPhone 17 Pro Max，誤以為自己運氣不錯，便私訊對方詢問。對方立刻回應，只需支付38元運費，並傳來一個賣貨便的交易連結。

廣告 廣告

然而，網友點進連結後，畫面卻顯示「未完成實名制認證」，隨即跳出一名自稱線上客服專員的人，表示可協助排除問題。該名客服聲稱需透過視訊教學進行驗證，並一步步引導網友操作網路銀行轉帳、購買點數卡，甚至要求設定無卡提款並回傳驗證碼。

由於當時急著完成交易，網友便依照指示先匯款6000元，又購買同額點數卡。沒想到，詐騙集團隨後利用他提供的驗證碼，將帳戶內5萬多元存款全數提領一空，直到看到帳戶餘額歸零，才驚覺自己早已陷入詐騙圈套，從「免費手機」的美夢中驚醒。

為了一支來路不明的「免費手機」損失將近6萬元，這次慘痛經驗也讓該名網友深刻體會到，「天下沒有白吃的午餐，凡是涉及轉帳、提供提款驗證碼或購買點數的『認證流程』，百分之百都是詐騙。」

對此，警方也再次提醒民眾，網路交易過程中，若對方要求進行「實名制認證」、「身分驗證」或「金流驗證」，幾乎都可判定為詐騙行為。若交易出現異常，應直接透過平台官方網站的聯繫管道查證，切勿點擊陌生人提供的連結，也不要交付提款卡或透露密碼給他人。如有任何詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙專線諮詢。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

母被騙買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光 市場、醫院都有人賣

很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接

UNIQLO推「懷舊經典商品」！一票7、8年級看哭：夢回1995

曹西平猝逝！曾獨居陷憂鬱「乾兒子成生前唯一依靠」 晚年生活曝光

