38元的7-11賣貨便怎麼用？全台爆近8千件詐騙案 正確操作方式一次看

近年詐騙事件層出不窮，不少消費者習慣線上購物後到超商取貨，這也讓優惠運費只要38元的「7-11賣貨便」被詐騙集團盯上，近來許多民眾反映關於偽冒賣貨便認證的詐騙釣魚網站，詐團傳送7-11賣貨便「先收款後配送」的多則網址及LINE客服帳號，且乍看之下與賣貨便的官網網址非常相似。對此，事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。

調查報告顯示，除了假網址外，網路上還流傳「7-ELEVEN 賣貨便線上客服」的LINE帳號，但仔細檢視，可以發現其為未經過 LINE官方認證，且好友人數不到300人，非常可疑。另據7-11賣貨便官網資料，官方客服LINE帳號ID是「@myship711」，且有經過官方認證的藍色盾牌，此外官方客服不會另以連結或QR CODE 要求賣家加入別的帳號。

常見話術：免費送禮品、便宜轉賣禮券

調查報告指出，相關詐騙的常見話術如，社群常見的發文，內容謊稱要免費送藝人周邊商品或自製禮品，或配合節慶時事，轉賣飯店禮券、甜點等，接著回傳假的7-11賣貨便連結，要求意願領取的民眾匯款，或在交易過程中聲稱民眾因為未進行實名認證，導致帳戶被凍結。MyGoPen提醒，除上述話術手法外，​詐團訊息常會有非台灣用語、摻雜簡體字等特徵，而假網站也可能出現非台灣用字，且部分區域點擊時是沒有反應的，出現這些特徵時，民眾應高度警覺。

另根據內政部警政署的165打詐儀錶板，經搜索，光是「賣貨便」的關鍵字​，全台各縣市就有近8000件詐騙案例。 調查報告總結，網傳7-11賣貨便先收款後配送連結、LINE客服帳號皆為假冒；詐騙集團通常會提供假網站，騙取信任、盜取個資，過程中會宣稱沒有完成實名認證導致帳戶被凍結，民眾依指示填資料後，卻被告知驗證失敗並要求多次匯款，實際上都是詐騙話術，任何網路交易務必要提高警覺。

7-11賣貨便的正確操作：認明官方網站及 LINE客服

至於7-11賣貨便的正確操作方式，除認準官方網站及有藍色盾牌認證的官方LINE客服（@myship711）外，用真實身分註冊並完成實名認證是官方流程的一部分，官方不會要求加陌生LINE帳號或點奇怪連結。下單時，輸入完整收件人和寄件人資訊，系統會生成付款方式和寄件條碼，到7-11門市就能完成寄件和付款。付款可選現金或線上支付，但都會透過官方平台，不會要求把錢匯入不明帳號；當寄件完成後，可以在官方網站或LINE客服查詢包裹物流狀況。

