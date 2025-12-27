38公斤高顏值女高音登場！與李聖傑合體飆唱 親揭兩人緣分

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年，26日終於迎來人生首次小巨蛋演唱會，盛大引爆《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會台北首站，今（27）日邁入第二天演出，氣勢持續延燒。演唱會以多首經典情歌揭開序幕，且今天嘉賓除鮑比達老師外，來自韓國的女高音 Lee Yeon Ji 也到場力挺。

李聖傑小巨蛋第二天演唱會金曲連發。（圖／錞藝音樂提供）

李聖傑金曲連發、火力全開。從〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈遠走高飛〉、〈你們要快樂〉、〈靠近〉，再接續〈眼底星空〉、〈擦肩而過〉與〈最美的遺憾〉，首首都是一開口就引爆全場的大合唱神曲。

在〈FACE〉橋段中，舞台上方懸掛一座巨大的面具裝置，面具雙眼還會噴射出光芒，視覺效果震撼全場。李聖傑戴上特製面具演唱，隨著歌曲推進，一名神秘女高音登場與他合唱，最後還揭下他的面具。 Lee Yeon Ji 首先就用台語向觀眾打招呼：「我是 Lee Yeon Ji ，感謝觀眾朋友。」李聖傑透露，跟女高音 Lee Yeon Ji 在5年多前認識，當時正在製作新專輯，希望在 Indie Rock 曲風中加入 Opera（歌劇）元素，因此邀請她合作，而對方也特地從紐約飛過來錄音，完成這首令人驚艷的作品，更表示對方大有來頭，歌曲在百老匯都可以聽到。

此外，他也提到，Lee Yeon Ji一直都維持38公斤的好身材，但她本人卻笑說，其實自己演出後也會大吃大喝。而Lee Yeon Ji 也展現誠意，不只清唱〈癡心絕對〉歌詞還翻成韓文版。這次小巨蛋演唱會Lee Yeon Ji 都力挺站台，氣質高雅、落落大方的表現，讓全場留下深刻印象。





