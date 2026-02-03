38坪現代風新成屋，灰階異材質交織一家三口的質感生活

編輯 陳思靜｜圖片提供 睿利設計

38坪的現代風新成屋居住成員為一家三口，同時保有設計的餘裕與生活的層次。設計團隊以灰色為主調，串聯藝術塗料、灰鏡、玻璃、鐵件與木質等多元異材質，讓有限的空間不顯侷促，反而在光影與層次之間，展現耐看且富有深度的居家風景。



踏入玄關，迎面而來的是精準拿捏比例的櫃體設計。透過量體的適度脫開，減輕收納櫃帶來的壓迫感，並在縫隙中嵌入展示層架，讓機能與美感同時成立。灰鏡貼附於櫃面，不僅延伸走廊的視覺尺度，也巧妙引入窗邊光線，使空間感倍增。一旁造型灰玻內藏光源，低調地為動線添上一抹時尚氣息；另一側牆面則以藝術塗料搭配收納展示櫃，並銜接弧形語彙，上方光帶勾勒出牆面的細膩紋理，成為過渡空間中的亮點。



進入公領域前，一面以特殊漆模擬水泥質感的展示牆，成為屋主收藏泡泡馬特公仔的專屬舞台。這不只是展示牆，更是空間個性的宣言，讓生活喜好自然融入設計之中。客廳透過天花與地坪材質的弧形切割，柔化空間界線，同時界定機能範圍；共用走廊的鏡面櫃體轉化為電視牆，側邊結合鐵件展示櫃，打破制式立面，並在轉折之間，讓窗光得以流動，維持整體的明亮感。



餐廚空間則是全室的視覺核心。黑色人造石中島搭配溫潤木質吧台，與長形黑色餐桌相互呼應，後方備餐台完善日常機能，使這裡成為最具質感的用餐場域。天花以圓形天井造型結合結構樑，不僅化解樑體存在感，也讓光線更平均灑落，凝聚空間焦點。

主臥延續灰階語彙，牆面特殊漆如雲霧般鋪展，營造靜謐氛圍；更衣與梳妝空間以灰色玻璃界定，搭配圓形梳化鏡，在機能與美感之間取得平衡，為一天的開始與結束，留下溫柔而從容的餘白。

