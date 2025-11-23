38年冤獄！他錯過父母臨終被逼認罪 英男DNA洗冤獲釋：我失去了全部

彼得．沙利文服刑期間雙親相繼離世，他坦言至今仍無法前往母親墓前悼念。（圖／路透社、Merseyside Police）

英國男子彼得．沙利文（Peter Sullivan）因1986年一起命案遭誤判入獄，服刑長達38年，直至2024年經DNA新技術還原真相，法院於今年撤銷定罪。現年68歲的他，雖終重獲自由，卻早已錯過人生黃金歲月，不僅未能見到父母最後一面，長年監禁令他深陷制度化陰影，如今面對現代科技與社會變化，也顯得格外艱難。他控訴警方當年以暴力與威脅手段逼他自白，並表示，除了國賠，他更渴望獲得一句「為何對我這樣」的答案。

根據《獨立報》與BBC報導，現年68歲的沙利文於1987年被判定謀殺21歲花店女職員黛安．辛多（Diane Sindall）罪名成立，遭判終身監禁。案發地點位於英國默西賽德郡（Merseyside）貝本頓（Bebington）。然而在2024年，透過新科技檢測多年未能分析的精液樣本後，終於確認他並非兇手，案件也因此被視為英國史上最長的冤獄案例之一。

沙利文表示，當年他因有學習障礙，在1986年遭警方逮捕時，並未被提供適當成年人陪同，也最初未被允許聘請律師。他最初否認犯案，卻在警方長時間施壓與毆打下被迫簽下認罪書，後來雖然撤回，但仍無法阻止定罪。「他們會對我說一些話，再把我送回牢房，然後我再出來，說出他們想聽的內容，我當時根本不明白自己在做什麼，」沙利文在接受《BBC》訪問時說。

他更指控，當時警方用毯子蓋住他，然後以警棍猛擊毯子以迫使他配合，「他們打得很兇，很痛苦，他們用盡全力在打我」。他還說，警方恐嚇若不承認殺人，將讓他背負「另外35起強姦案」指控，並剝奪他的飲食與睡眠。「我唯一能說的，就是他們的逼迫讓我最終舉白旗投降，因為我再也受不了了。」

黛安．辛多當時正準備結婚，案發當天因車輛故障徒步前往加油站時遭遇襲擊。屍體被發現時衣物不整、身上有嚴重傷痕，法醫形容為「狂暴攻擊」。精液樣本由於當時受雨水稀釋，直至2024年科技進步後才得以檢測。

當年審判中，檢方聲稱沙利文在酒後隨機遇害人並持鐵棍攻擊；他在警方引導下還曾指出一處衣物遺棄地點，但後來證實地點並不正確。對此他表示：「我指錯了地方，那位警探就說『彼得，你應該知道不是那裡』，等於是暗示我答案。」

在接受《BBC北方新聞》節目〈Today〉專訪時，沙利文表示他無法原諒警方：「我只想要一個道歉——為什麼他們這樣對我。我失去了所有自由、失去了母親、入獄後也失去了父親，而我卻無法陪伴他們。」

「我至今都無法鼓起勇氣去母親的墳前。我的人生無法繼續下去，除非我知道答案：為什麼他們要這樣對我？」

他也對受害人家屬表達同情，並表示若將來案件有新突破，願意陪伴他們出庭。「我真的很同情辛多女士的家人。若他們需要、若他們願意，我會在他們身邊，百分之百支持他們，無論他們要去法庭還是做什麼，我都會一起走下去。」辛多命案目前已重新立案調查，但尚未有新嫌疑人被捕。

彼得．沙利文控訴警方當年以暴力與威脅逼供，迫使他簽下虛假自白。（圖／ 翻攝自X，The Independent）

