38年國會生涯！ 民主黨前議長裴洛西 不再競選連任

美國民主黨政壇大佬，今年85歲的前眾議院議長裴洛西正式宣布，這屆任期結束後，將不再尋求連任，等於她約40年的國會生涯將畫下句點。裴洛西是美國史上首位女議長，2022年更不顧中國反對訪問台灣，引發喧然大波。而裴洛西要退休的消息，死對頭川普不但沒送上祝福，反而批評對方是邪惡的女人！

CNN主播：「我們得知前眾議院議長南西裴洛西，將在本屆任期結束後退休。」

今年85歲美國政壇老將，前眾院議長裴洛西錄製了一段影片，向她服務40年的城市告別。前美國眾議院議長裴洛西：「我希望我的舊金山同胞們，能夠第一時間知道這件事，我自己將不會尋求連任國會議員。」

長達近6分鐘的影片，裴洛西向舊金山選民真情告白，宣布結束38年國會生涯，裴洛西是從1987年首次當選國會議員，2007年更成為美國歷史上首位女性眾院議長，而最近加州完成有利民主黨的重劃國會選區提案，外界就解讀這場選戰勝利正是裴洛西傳奇政治生涯的華麗收尾。

美國總統川普：「我認為裴洛西是個惡毒的女人，我很高興她退休了，我認為她退休對國家來說是件好事。」

裴洛西退休，川普依舊無法說出好話，兩人之間不只立場相左，裴洛西就曾公然撕掉川普國情咨文講稿，更兩度啟動對川普的彈劾案。另外最為人津津樂道的就是裴洛西曾以眾院議長旋風訪台，當時說出美國與台灣的民主團結堅定不移，引發中國強烈不滿，如今裴洛西將退休，為美國政壇一個時代劃下句點。

