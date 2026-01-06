38年老字號撐不住！草屯旅行社財務異常 觀光署勒令停業3個月

桃園機場第二航廈示意圖。楊文琪攝



寒假、農曆春節及二二八連假旅遊旺季即將到來，交通部觀光署近日公布最新旅行業勒令停業名單，其中，成立已38年的台中老字號旅行社「草屯旅行社」，因財務狀況出現異常，遭主管機關勒令停業3個月。

觀光署指出，草屯旅行社近期因財務狀況異常，顯示已無法履行與消費者之契約責任，依法啟動相關處置機制。依《消費者保護法》第36條及第38條規定，觀光署自即日起命該公司停止經營旅行業務，停業期限為3個月，以防止消費者權益進一步受損。

觀光署說明，草屯旅行社因財務異常，旅行業保證金已遭扣押，扣押執行機關為法務部行政執行署台中分署，目前正處於扣押執行階段。觀光署提醒，若旅行業者無法履行契約，消費者可依相關法律規定主張權益，並於訂購行程前多加查詢業者營運情形及最新公告，避免因業者停業而影響既定假期行程。

草屯旅行社成立於民國77年，至今已有38年歷史，為台中地區具規模的老牌旅行社，資本額約600萬元；過去承辦行程除國內澎湖等熱門景點外，國外行程亦涵蓋日本北海道、日本四國、南韓釜山、泰國曼谷，以及歐洲奧地利、捷克與越南富國島等地，出團經驗相當豐富。

觀光署提醒消費者，規劃國內外旅遊行程前，務必留意旅行社經營狀況及官方公告，以確保自身權益，避免行程受到影響。

