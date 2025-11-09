38歲上班族「一說話就哽咽」求醫一年無解！身心科找出心理創傷：身體記住恐懼

「只要開口講話，我的聲音就像要哭出來。」38歲王小姐一年來飽受困擾，每次與人對話個性容易緊張焦慮，一年前曾經因為講話太快嗆被口水嗆到後，只要和人說話，就會感覺喉嚨緊縮、聲音會突然變成哭腔，讓她一度以為自己得了重大疾病，影響到人際和工作，先後一年來求治各大醫院耳鼻喉科，檢查結果均是正常，因此被建議到身心科求診。

患者經「自律神經檢查」，結果，顯示發現嚴重偏向交感神經失衡，身心十分緊繃，經醫師進一步評估後，可能因一年前某是第一次說話「突然被口水嗆到」產生不好的經驗，形成某種心理創傷，導致每次說話時身體會不自覺產生過度警覺反應，使得導致喉嚨聲帶緊繃。

王小姐在經過輕度抗焦慮藥物治療、配合短期認知行為治療與自律神經調整，兩週後症狀明顯改善，說話時哭腔感消失，再也不會有苦難言。

（圖片來源：Pexels）

不是喉嚨壞掉，是身體「記住了恐懼」

新竹身心醫學診所院長周伯翰醫師表示，王小姐主要罹患的是「心因性構音障礙（Psychogenic Dysphonia）」，臨床表現特徵是：聲音異常（沙啞、哭腔、發不出聲）但喉嚨構造與神經傳導完全正常。

這類問題通常源自於「創傷後壓力反應」，以王小姐為例，則是因為心理創傷引發自律神經失衡，大腦誤以為「說話＝危險場景」，因此自動緊繃、聲帶痙攣，導致聲音變形是由心理壓力、創傷、尷尬或羞愧經驗引起，導致喉頭肌肉在焦慮狀態下過度收縮，形成聲帶痙攣性反應，常見於完美主義者、焦慮性格、社交壓力大者。

周伯翰醫師補充，患者常見人格特質為：完美主義、焦慮傾向、社交壓力大、害怕丟臉。這類創傷性身心症，因沒有器質性異常，最容易被忽略、甚至被懷疑是「想太多」，許多人因此長期受苦。

藥物+心理治療介入 4-8週可望改善

周伯翰醫師進一步說明，目前的創傷後壓力症候群的治療，主要以血清素回收抑制劑藥物（SSRI）為主，通常需要約4-8週時間才會症狀改善，配合輕度的鎮定劑預防性治療，也可以減緩患者的社交焦慮，通常搭配心理治療如認知行為治療、生理回饋治療或是動眼減敏治療均有輔助效果。

文章授權：名日文化／周伯翰身心醫學診所 周伯翰醫師

