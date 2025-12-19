38歲人夫「摔一跤」遭曬衣架離奇勒斃 法醫驚呼：比被隕石砸到還罕見

一名人夫在家曬衣服時跌倒，沒想到竟被曬衣架勒死。（示意圖，photoAC）

晾衣架也能致命？英國約克郡一名38歲人夫萊恩德普萊奇（Brian Depledge），在家裡忙著晾曬衣物時不慎跌倒，離奇的是，跟著傾倒的室內曬衣架竟成了奪命的「凶器」，將他勒死。這起發生在 2011 年的意外，讓負責驗屍的法醫都感到不可思議，直言這類死因簡直比被雷電擊中或被隕石砸到還要罕見。

倒楣男如何被曬衣架勒斃？

根據英國《鏡報》報導，德普萊奇在客廳將濕漉漉的衣服掛上曬衣架，過程中腳下一個踉蹌，整個人往後跌倒。曬衣架隨之垮下，他不幸被卡在層層疊疊的塑膠橫桿之間。負責調查的警員指出，他當時拚命扭動身體想掙脫困境，卻因此讓橫桿對他的胸頸部施加了更大的壓力，造成致命的束縛。病理學家巴特曼（Philip Batman）檢驗後證實，死者胸部和脖子有明顯的深陷痕跡，肺部嚴重充血，顯示他是窒息而亡，等於是跌一跤造成了類似上吊的致命後果。最終，這起駭人的事件被判定為純粹的意外。

飛來橫禍家人悲痛

對於這個家庭來說，這場飛來橫禍留下了難以彌補的傷痛，當下才11歲的德普萊奇兒子不斷追問祖母：「我什麼時候才可以看見爸爸？我想見爸爸！」面對孫子的天真提問，祖母只能強忍悲傷，溫柔安慰：「你的爸爸會永遠留在你心裡，他一直都在那裡。」

女兒走紅毯笑中帶淚憶亡父

德普萊奇的女兒案發時只有18歲，轉眼間也要步入婚姻，回想起父親的印象，稱讚他「真的很可愛、很隨和，而且特別喜歡玩他的XBox，家人更曾打趣調侃他愛XBox勝過愛家人。女兒在婚禮上感性地提到，本該是由父親牽著她走紅毯，並將她的手交給新郎。雖然親友笑說爸爸可能會急著把她「踹」到走道上，但當天她心裡想：「如果我不小心絆倒了，那就代表是爸爸到我身邊了。」雖然最後她沒有跌倒，但她確信爸爸一定在那一天全程陪伴著她。

